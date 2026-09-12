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Chihuahua.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) resultó lesionado luego de un ataque contra una aeronave que realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame–Ojinaga.
La SSPE detalló que el ataque ocurrió derivado de las estrategias de seguridad desplegadas por la dependencia mientras se realizaban labores de vigilancia en esa zona.
De acuerdo con la información preliminar, un elemento, que se desempeña como observador aéreo, recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego, por lo que es trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad de Chihuahua, para recibir atención médica especializada y al momento es reportado como consciente y estable.
De manera paralela, la Secretaría mantiene un despliegue operativo en la región para reforzar la seguridad, atender los hechos y dar seguimiento a la localización de los responsables de esta agresión.
Según se detalló, la aeronave presenta varios impactos de arma de fuego producidos por dicho ataque, por lo que fue necesario regresar al aeropuerto de Chihuahua capital.
De momento no se habla de personas detenidas sobre este hecho.
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El hospital donde se llevó al elemento baleado se encuentra resguardado por personal de la SSPE.
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