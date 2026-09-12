Culiacán. - La violencia continúa en la ciudad de Mazatlán pese a los despliegues de elementos navales y del ejército en diversas zonas, sobre todo las turísticas. En diversos puntos se registró el asesinato de una persona minusválida, una mujer fue privada de su libertad por hombres armados y dos viviendas fueron atacadas a balazos.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y de las fuerzas federales sobre un ataque a balazos contra una persona en silla de ruedas sobre la calle Diana Laura, de la colonia Colosio.

Los paramédicos que llegaron al sitio le brindaron los primeros auxilios a la persona con limitación de movilidad el cual presentaba heridas de bala, en el trayecto al hospital esta persona aún no identificada perdió la vida.

La violencia continúa en la ciudad de Mazatlán pese a los despliegues de elementos navales y del ejército. Foto: Archivo

En una obra en construcción en la colonia Valle del Ejido, personas armadas que llegaron al lugar sometieron con violencia a una mujer de aspecto joven, cuyas características se desconocen, a la cual se llevaron a bordo de una camioneta que se encontraba estacionada y que es propiedad de la empresa constructora.

Una modesta casa de un solo piso ubicada en la calle Antonio Pérez, de la colonia Felipe Ángeles de Mazatlán, fue objeto de una agresión con disparos de armas de fuego en la fachada, puertas y ventanas, sin que personas resultaran lesionadas.

Las autoridades fueron notificadas de un segundo hecho de este tipo en la colonia Flores Magón, en donde varias personas armadas descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego huyeron del lugar.

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