La lideresa de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reprochó al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, su recorrido por Europa para crear nuevas alianzas y llevar sus quejas sobre el partido guinda, por lo que condenó que Acción Nacional prefiera "hacer territorio" a miles de kilómetros de México y no en su propio país.

"Jorge Romero lleva días recorriendo Europa buscando afuera lo que hace mucho perdieron en México: el respaldo del pueblo", expresó la morenista por medio de su cuenta de X, en donde se observa un video del dirigente del PAN en Alemania durante una reunión que sostiene con Mark Speich, Secretario General de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) y Caroline Kanter, jefa de Cooperación Europea e Internacional.

En respuesta al encuentro de Jorge Romero, Ariadna Montiel sostuvo que "pueden recorrer todas las capitales del mundo, pero la democracia mexicana se decide aquí, con el voto libre y soberano del pueblo". Agregó que cuando se pierde el vínculo con el pueblo, "se termina buscando respaldo fuera del país".

Ariadna Montiel reprocha a Jorge Romero su recorrido por Europa (12/09/2026). Foto: Captura de pantalla

Ironizó diciendo que el "problema" del PAN no está en el extranjero, sino en el "proyecto de país que representan: ninguno". "Mientras ustedes tocan puertas en el extranjero para intentar construir una legitimidad que el pueblo mexicano no les ha dado, nosotros seguimos recorriendo el país, organizándonos desde abajo y escuchando a la gente", añadió.

Ariadna Montiel enfatizó en que "es revelador" que durante el arranque del nuevo Proceso Electoral 2026-2027, la dirigencia del PAN prefiera "hacer 'territorio' a miles de kilómetros de México".

Jorge Romero y su recorrido por Europa

PAN acude al Parlamento Europeo para decir "lo que está pasando en México" con el gobierno de Morena. Foto: Especial

Jorge Romero lleva días en Europa con el objetivo de denunciar frente a todo el mundo “la verdad de lo que está pasando en México con el dizque gobierno de Morena”, así como, afirma, seguir construyendo "alianzas" y compartiendo ideas para fortalecer a su partido.

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"Rescatar a México es la causa que nos mueve", afirmó Jorge Romero sobre su más reciente visita en Alemania.

Apenas el 8 de septiembre, el líder panista y otros liderazgos del PAN, entre ellos Santiago Taboada, excandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, acudieron al Parlamento Europeo en Bruselas para señalar la supuesta infiltración del crimen organizado en la política de México con el gobierno de Morena.

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