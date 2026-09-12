Rodrigo González aprovechó el escenario más importante de su carrera para confirmar que pertenece a la élite del tiro con arco mundial. Ante una Plaza de Armas de Saltillo repleta de aficionados y bajo la presión de competir entre los mejores exponentes del planeta, el mexicano respondió con una actuación sobresaliente que le permitió subir al podio en la Final de la Copa del Mundo de World Archery.

Luego de firmar una de las mayores sorpresas de la jornada al derrotar en una dramática definición por flecha de desempate al neerlandés Mike Schloesser, conocido como "Mr. Perfect", en los cuartos de final, Rodrigo González dejó claro que su presencia entre los mejores arqueros del mundo no era producto de la casualidad.

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¡EL MOMENTO POR EL QUE TRABAJÓ! 🥉🇲🇽👏🏻



Rodrigo González recibe la medalla de bronce en la categoría de compuesto varonil.



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El nacido en Aguascalientes mantuvo el gran nivel mostrado durante toda la competencia y, aunque cayó en semifinales frente al danés Mathias Fullerton, tuvo la oportunidad de pelear por una medalla en su debut dentro de las Finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

En la disputa por el bronce se encontró con el colombiano Pablo Gómez, quien horas antes había eliminado al mexicano Sebastián García. Sin embargo, González mostró una precisión sobresaliente y tomó el control del enfrentamiento desde los primeros disparos. Con cuatro rondas perfectas, construyó una ventaja que su rival nunca pudo remontar.

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¡Muy contento con el resultado! 😁🇲🇽



🎯 Rodrigo González da sus primeras palabras tras conquistar la medalla de bronce en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. pic.twitter.com/fijFqYz0Cp — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 12, 2026

El mexicano cerró la competencia con una victoria por 149-147, resultado que desató la celebración entre los aficionados reunidos en la Plaza de Armas de Saltillo. Tras impactar su última flecha, González levantó los brazos, sonrió y compartió el momento con el público antes de subir al podio para recibir una medalla de bronce con sabor histórico, al convertirse en la primera presea para México.