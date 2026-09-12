La artista estadounidense y ganadora al premio Grammy, Taylor Swift, trascendió los escenarios internacionales para dejar huella también en la comunidad científica, luego de servir como inspiración en el nombre de un género de insectos.

Este grupo de insectos herbívoros fue descubierto en Australia y fue bautizado bajo el nombre de "Swift", en honor a la cantante y compositora de 36 años, por investigadores de la Universidad de California (UCR) en Riverside, Estados Unidos.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Insect Systematics and Evolution, este hallazgo comprende un total de doce especies nuevas, de los cuales un género fue denominado como Swiftiephylus, que combina "swiftie", término que hace referencia a los fanáticos de la artista, con "phylus", nombre empleado para este grupo de insectos.

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Taylor Swift durante su gira mundial "The Eras Tour". Foto: Instagram, vía @taylorswift

¿Por qué fue bautizado así este género?

Según lo explicado por estudiantes de la Universidad de California, este género comprende cuatro especies, cuyo nombre está inspirado en varios de los álbumes de la cantante:

Swifttiephylus taylorae

Swiftiephylus amator

Swiftiephylus intrepidus

Swiftiephylus poetorum

Estos insectos están relacionados estrechamente con las casuarinas australianas, un género de árboles y arbustos originarios de Australia, adaptados a entornos que van desde bosques tropicales hasta dunas costeras y calor extremo.

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Sarah Schroeder, estudiante de doctorado en entomología de la UC Riverside, explica que, al nombrar a estos insectos en honor a la cantante, tiene la esperanza de que contribuya a dar visibilidad tanto a las especies como al concepto de conservación de insectos en general.

"Para mí, como fan de Taylor Swift de toda la vida, fue auténtico honrar a Taylor de esta manera, además de llamar la atención sobre la diversidad de insectos que aún está por descubrir", declaró Schroeder en un comunicado.

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Este género de insectos fitófagos fue descubierto en Australia. Foto: Sarah Schroeder/UCR

¿Cómo son estas cuatro especies nuevas?

Estos insectos no se consideran plagas para el ser humano o los animales. De acuerdo con lo explicado por la universidad, pertenecen a la familia Miridae, uno de los grupos más grandes de chinches verdaderas, conocidas como chinches de las plantas, con más de 11 mil especies en todo el mundo.

La mayoría de estas chinches pasan toda su vida en una planta huésped específica, desde la eclosión hasta su edad adulta. Una de las razones por las que se les nombró así tiene que ver con su apariencia, donde su distintiva coloración les permite camuflarse entre las flores de casuarina, que presentan estructuras delgadas de color rojo a naranja.

"El look icónico de Taylor Swift es su cabello rubio y sus labios rojos. Estos insectos son de color amarillo pálido con toques rojos... En el artículo, me refiero a ellos como rubios", indica Schroeder, destacando la aportación de la taxonomía en la conservación de los animales e insectos.

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Taylor Swift se coronó como la reina de los VMAs 2024. Foto: AP

¿Cómo fueron descubiertas estas especies?

De acuerdo con información publicada por la universidad, los ejemplares formaban parte de los chinches fitófagos recolectados entre 1995 y 2004, durante un proyecto de biodiversidad en el que participaron investigadores del Museo Americano de Historia Natural y colaboradores de Australia.

Dicho proyecto arrojó más de 50 mil ejemplares, muchos de los cuales han requerido años de trabajo taxonómico para su clasificación, estudio y descripción. "Si no describimos las especies, no sabemos que existen y no podemos conservarlas", detalla Schroeder.

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