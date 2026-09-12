Mérida, Yuc.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que escuelas públicas obtuvieron mejores resultados que las particulares en la prueba internacional PISA 2025.

Durante un evento en Mérida, Yucatán, la mandataria cuestionó la idea, que atribuyó al periodo neoliberal, de que las escuelas privadas ofrecen una educación de mayor calidad que las instituciones públicas.

"(...) saben que en esa prueba PISA que se hizo, que tiene muchos problemas porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta. Pero bueno, incluso en esa prueba saben lo que salió que las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares. Seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones", destacó.

Sheinbaum señaló que la prueba PISA tiene limitaciones debido a que, a su consideración, no es adecuado evaluar de la misma manera a estudiantes de distintos países, debido a las diferentes condiciones sociales y educativas en las que se desarrollan.

Sin embargo, sostuvo que incluso dentro de esa evaluación los resultados muestran un desempeño favorable de las escuelas públicas mexicanas.

Sheinbaum destaca labor de maestras y maestros

La Presidenta también defendió la labor de las maestras y los maestros del país y rechazó que su participación sindical sea motivo para considerar que ofrecen una educación deficiente.

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Recordó que durante años se cuestionó al magisterio por defender sus derechos laborales y señaló que, aunque reconoció que hubo abusos y corrupción, estos problemas no deben confundirse con la organización de los trabajadores de la educación.

Sheinbaum sostuvo que la educación pública mexicana es de calidad y que esto se debe, principalmente, al trabajo de las maestras y los maestros.

Añadió que la educación siempre puede mejorar y que es necesario continuar avanzando, pero destacó que los resultados de PISA también reconocen a México como uno de los países donde los docentes brindan mayor apoyo a sus estudiantes y donde los alumnos muestran mayor disposición para aprender.

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Ante ello, la Presidenta llamó a defender y fortalecer la educación pública, además de mantener programas de apoyo como las becas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Esa es la educación pública de México, que siempre hay que defender y hay que apoyar la educación con becas para las niñas y los niños”, afirmó.

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