El ejército de Estados Unidos informó que rechazó a 100 buques mercantes en los últimos 60 días en el marco de su bloqueo a los puertos iraníes.

"Ningún barco ha atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas estadounidenses. Los militares estadounidenses mantienen la máxima concentración en esta misión", declaró el Comando Central de Estados Unidos el sábado.

Irán bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán a finales de febrero.

En respuesta, Estados Unidos intenta impedir el tránsito de barcos hacia y desde los puertos iraníes para privar a Teherán de ingresos.

También te puede interesar:

Irán acusa a EU de probar armas con agentes químicos en primer día de la guerra; "crimen contra civiles fue deliberado", dice

[Publicidad]

Guardia Revolucionaria de Irán afirma que confiscó un submarino de EU en Ormuz; Washington impone sanciones al sector aéreo iraníTrump aprovecha el 11-S para defender la guerra en Irán; "no tendrán un arma nuclear", promete

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc