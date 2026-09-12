Las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Riad dijeron que atacaron a combatientes hutíes aliados de Irán en la estratégica ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo.

Tras una ofensiva de una semana, los hutíes capturaron el viernes la costa del mar Rojo de Yemen, consolidando su control sobre el estrecho de Bab el Mandeb, arteria vital para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Habían tomado Moca el jueves tras intensos combates.

"Las fuerzas armadas destruyeron vehículos y armas y mataron a miembros de la milicia terrorista hutí respaldada por el régimen iraní" cerca del puerto de Moca, informó el sábado la agencia de noticias gubernamental Saba.

El portavoz de las fuerzas gubernamentales yemeníes, Majed Abdulah al Nazili, precisó que también habían atacado vehículos y combatientes hutíes en la carretera Moca-Dhubab, justo a las afueras de la ciudad, según Saba.

Al Nazili indicó el viernes que las fuerzas gubernamentales habían comenzado a bombardear zonas en Moca.

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El control de la ciudad por parte de los hutíes el jueves llevó a muchos residentes a huir a Adén, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente.

El viernes, medios hutíes informaron que dos ataques sauditas alcanzaron el aeropuerto de Moca, mientras que un funcionario local afirmó que el puerto marítimo de la ciudad fue alcanzado por seis misiles de origen desconocido.

Imagen satelital del desierto al sureste de Medina, a lo largo del trazado general del oleoducto Este-Oeste (Petroline) de Arabia Saudita. Foto: AFP

EU no interviene en conflicto entre Yemen y hutíes en el mar Rojo

Según el medio digital norteamericano Axios, Bin Salmán llamó dos veces a Trump el jueves para pedirle que Estados Unidos atacara a los hutíes, pero la idea fue rechazada por Washington.

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Trump aseguró este sábado que los rebeldes hutíes pidieron a Washington no intervenir en el conflicto yemení.

"Hemos tenido discusiones. Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros", declaró Trump a los periodistas durante una visita a Irlanda. "No quieren que vayamos tras ellos", añadió.

Cuestionado durante su reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump destacó haber conversado con el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, calificándolo de "amigo".

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Trump predijo que "todo va a salir maravillosamente", pese a la intensificación de las hostilidades en la región.

La guerra civil de Yemen comenzó con la toma de la capital, Saná, por el grupo en 2014, y quedó en pausa por una tregua de 2022 que se vino abajo en julio.

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