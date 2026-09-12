Este sábado el delantero mexicano Santiago Giménez anotó su primer gol con la camiseta del Porto para sentenciar la victoria de su equipo sobre Casa Pia, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Primeira Liga de Portugal.

Es el primer gol de Santiago Giménez en Europa desde septiembre del año pasado, cuando todavía era jugador del Milan y le anotó al Lecce por Coppa Italia.

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El canterano del Cruz Azul dejó Italia por no tener los resultados deseados por la directiva y por no ganarse un lugar en el equipo después de recuperarse de su lesión, y encontró una nueva oportunidad en otro gigante europeo como el Porto. Afortunadamante, ya entregó resultados en su tercer partido.

El gol llegó al minuto 91 por la vía del penal, el cual lo cobró fuerte al medio a tal grado que, a pesar de que el portero rival logró pegarle con el pie al balón, no pudo evitar el gol.

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