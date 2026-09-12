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La alcaldía Álvaro Obregón comunicó que tras la explosión registrada la noche del viernes en la colonia Minas de Cristo, el alcalde Javier López Casarín mantiene supervisión en la zona y en los trabajos de atención.
El lugar está acordonado por seguridad y se brinda apoyo a los vecinos, entre contención psicológica y alimentos, y el albergue temporal continúa activo, aunque hasta el momento los damnificados han preferido resguardarse en otros sitios, aseguró.
Los inmuebles son evaluados para determinar cuales deberán ser demolidos y en los que tiene daños menores se coordinan reparaciones en daños menores como vidrios rotos y cancelería.
Tras la tragedia, subrayó la importancia crucial de que los ciudadanos y puestos ambulantes respeten las normas de Protección Civil y sólo utilicen tanques de gas de capacidad inferior a los 20 kilos.
Además, a pesar de que el estallido fue en el inmueble contiguo a una taquería, se van a endurecer las verificaciones de seguridad en todo el comercio popular.
La alcaldía señaló que las dos víctimas mortales a la explosión son una mujer de 51 años y un hombre de 46.
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