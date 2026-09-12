Halachó, Yucatán. - Un indignante acto de crueldad animal se registró en Santa María Acú, comisaría del municipio de Halachó, luego de que un sujeto ebrio asesinó a un perro al que atacó con un machete, acto que cometió frente a unas niñas.

Testigos señalaron que un sujeto identificado como Luis Daniel, quien se encontraba en estado de ebriedad, pateó salvajemente al can y luego lo macheteó por órdenes de su padre; por las heridas el animal agonizó en la calle.

Por el caso, la madrugada de este sábado un grupo de animalistas viajó hasta la comunidad para exigir que los hechos sean investigados y se castigue a los responsables.

Finalmente, lograron ubicar al animal en una zona de monte, dentro de una bolsa negra, donde los activistas permanecieron para evitar que el cuerpo fuera retirado y pidieron que el área fuera acordonada.

La propietaria del perro presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero manifestó que sentía temor por posibles represalias de parte de la familia del agresor.

La gente del pueblo les reclamó a los agresores por este delito y denunciaron que la Policía Municipal de Halachó se negó a detenerlos.

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