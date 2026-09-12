Alan Ritchson, protagonista de la serie "Reacher", y su esposa, Catherine Ritchson, anunciaron el fin de su matrimonio después de dos décadas juntos, la pareja compartió la noticia este sábado 12 de septiembre a través de un comunicado conjunto publicado en Instagram, en el que aseguraron que su prioridad ahora es preservar el bienestar de sus tres hijos.

"Tras 20 años juntos, Cat y yo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio y seguir adelante de otra manera", expresaron el actor, de 43 años, y Catherine, de 37. "Crecimos juntos, construimos una vida y una familia juntos".

Alan y Catherine se conocieron cuando eran adolescentes en Florida y comenzaron su relación después de coincidir en una clase de ballet. En febrero de 2024, Ritchson recordó en entrevista con "Men's Health" cómo comenzó su historia de amor.

El actor contó que, después de coincidir varias veces sentados uno junto al otro mientras se ataban los zapatos, se animó a iniciar una conversación con ella.

"Era la persona más dulce del mundo", recordó sobre Catherine.

La pareja llegó a separarse brevemente después de aproximadamente un año de relación, pero posteriormente se reconcilió y decidió continuar con su historia de amor; en 2006 se casaron y con el paso de los años formaron una familia con tres hijos.

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"Estamos criando a tres niños increíbles, que siempre serán el centro de nuestro mundo", señalaron en el comunicado que dio a conocer su separación.

Los ahora exesposos explicaron que, pese al final de su matrimonio, buscan conservar el cariño y respeto que construyeron durante estos años.

"Nada puede empañar lo que estos años han significado para nosotros, ni el amor y el respeto que siempre compartiremos", expresaron.

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Catherine, una de las principales defensoras de Alan Ritchson

Mientras Alan Ritchson consolidaba su carrera como actor, Catherine se convirtió en una de sus principales acompañantes y también en una entusiasta promotora de su trabajo.

En febrero de 2024, cuando el actor promocionaba la película "Ordinary Angels", Catherine compartió un mensaje en Instagram para destacar el talento de su esposo y animar a sus seguidores a acudir a las salas de cine.

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"Estoy encantada de que este fin de semana el mundo pueda ver algo que siempre he sabido", escribió entonces, al recordar los años en los que lo acompañó incluso durante sus audiciones.

La carrera de Ritchson alcanzó una nueva dimensión con su papel como Jack Reacher en la serie de Prime Video "Reacher", basada en los libros de Lee Child; el actor también ha participado en producciones como "Los juegos del hambre: En llamas" y "Fast X".

Catherine, por su parte ha trabajado en la industria del entretenimiento y ha participado como productora en algunos proyectos relacionados con la carrera de su esposo.

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Alan Ritchson y Catherine Ritchson en 2023. Foto: Maria Laura Antonelli / Avalon

Alan Ritchson y Catherine piden privacidad

En su comunicado, la pareja dejó claro que la decisión de separarse no cambia su compromiso con sus hijos y pidió que se respete la privacidad de la familia durante este proceso.

"El mejor regalo que podemos darnos mutuamente —y a nuestros hijos— ahora mismo es amistad, comprensión y el compromiso de convertirnos en los mejores padres que podamos ser", señalaron.

También explicaron que necesitan espacio para afrontar los cambios personales que vienen con el fin de su matrimonio.

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"Los cambios ya son bastante difíciles" , expresaron antes de pedir comprensión mientras se adaptan a esta nueva etapa.

"Esperamos, sobre todo por el bien de nuestros hijos, que nos permitan atravesar esta etapa con privacidad y comprensión. Gracias por su apoyo mientras seguimos priorizando la salud y la felicidad de nuestra familia", concluyeron.

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