[Publicidad]
Durante la lluvia del pasado 11 de septiembre se registró una intensa actividad eléctrica en varios puntos de la capital, que entre relámpagos y destellos llamó la atención de los internautas.
Ante las impactantes imágenes, un video de dos misteriosas luces que permanecieron en el cielo durante la tormenta fue captado y provocó una ola de teorías que se volvió tendencia en redes sociales.
Leer también Jugadores de Pokémon Go denuncian hostigamiento de autoridades en la Alameda; “ahora es delito jugar”
Misteriosas luces en el cielo son captadas durante tormenta en CDMX
En el video que fue difundido por medio de la red de Webcams de México se observan dos luces de color blanco suspendidas en el cielo, mientras los relámpagos de la tormenta se aprecian al fondo.
Al desconocer el origen de las luces, este extraño fenómeno rápidamente despertó curiosidad entre decenas de usuarios y varias teorías comenzaron a surgir asociando las luces con supuestos objetos voladores no identificados.
Leer también VIDEO: Potente rayo cae en CDMX durante tormenta; así se vivió el momento exacto
[Publicidad]
¿Cuál fue el origen de las luces en el cielo de la CDMX?
A pesar de las interesantes teorías que se volvieron tendencia en la red, el origen de estas luces tenía una explicación atribuida a la embajada de Estados Unidos en México, que instaló una proyección en honor a las víctimas del 9/11, debido a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde perdieron la vida 2,977 personas tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York.
También te interesará:
VIDEO: Policía niega el paso de adultas mayores al Metrobús; ¿quién puede viajar gratis en el transporte público de la CDMX?
[Publicidad]
“Lady Paquete” se disculpa y regresa celular a repartidor; “tuvo un arranque”, explica hija
5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
dcs
[Publicidad]
Más información
Nación
Activistas piden investigar a Patrulla Espiritual tras el asesinato de joven; reclaman que pese a detenidos sigue operando
Universal Deportes
Santiago Baños rompe el silencio; revela por qué no llegaron al América Luis Chávez y Nelson Deossa
Estados
Aclaran presunta desaparición de seminarista en Huejutla, Hidalgo; está en retiro espiritual, señalan
Universal Deportes
Real Madrid golea al Rayo Vallecano con doblete de Mbappé