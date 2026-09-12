Durante la lluvia del pasado 11 de septiembre se registró una intensa actividad eléctrica en varios puntos de la capital, que entre relámpagos y destellos llamó la atención de los internautas.

Ante las impactantes imágenes, un video de dos misteriosas luces que permanecieron en el cielo durante la tormenta fue captado y provocó una ola de teorías que se volvió tendencia en redes sociales.

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Las imágenes provocaron una ola de teorías que se volvió tendencia. Fotos: Redes sociales

Misteriosas luces en el cielo son captadas durante tormenta en CDMX

En el video que fue difundido por medio de la red de Webcams de México se observan dos luces de color blanco suspendidas en el cielo, mientras los relámpagos de la tormenta se aprecian al fondo.

Al desconocer el origen de las luces, este extraño fenómeno rápidamente despertó curiosidad entre decenas de usuarios y varias teorías comenzaron a surgir asociando las luces con supuestos objetos voladores no identificados.

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😱🫢 ¿Alguien tiene información al respecto?😮🤔@Joakosmico nos hace la siguiente pregunta:

¿Que son esas dos luces en el cielo de la CDMX hoy 11/09/26 19:05 h?



¿Alguien más las vio?

¿Ustedes qué opinan?

🛰️🛸🦟👾💥☄️👻

Déjanos tu comentario. 👇🏼pic.twitter.com/30aJPXElaS… — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 12, 2026

¿Cuál fue el origen de las luces en el cielo de la CDMX?

A pesar de las interesantes teorías que se volvieron tendencia en la red, el origen de estas luces tenía una explicación atribuida a la embajada de Estados Unidos en México, que instaló una proyección en honor a las víctimas del 9/11, debido a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde perdieron la vida 2,977 personas tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York.

#Ahora La Embajada de Estados Unidos en México proyecta dos rayos de luz hacia el cielo de la CDMX desde la zona de Polanco



En conmemoración al 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de NYC. @C5OMEmx pic.twitter.com/YywFtrJEEa — OME🇲🇽⚠️ (@C5OMEmx) September 11, 2026

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