Tendencias | 12-09-26 | 17:24 |

Durante la del pasado 11 de septiembre se registró una intensa actividad eléctrica en varios puntos de la capital, que entre relámpagos y destellos llamó la atención de los internautas.

Ante las impactantes imágenes, un video de dos que permanecieron en el cielo durante la tormenta fue captado y provocó una ola de teorías que se volvió tendencia en redes sociales.

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Las imágenes provocaron una ola de teorías que se volvió tendencia. Fotos: Redes sociales
Las imágenes provocaron una ola de teorías que se volvió tendencia. Fotos: Redes sociales

Misteriosas luces en el cielo son captadas durante tormenta en CDMX

En el video que fue difundido por medio de la red de Webcams de México se observan dos luces de color blanco suspendidas en el cielo, mientras los relámpagos de la tormenta se aprecian al fondo.

Al desconocer el origen de las luces, este extraño fenómeno rápidamente despertó curiosidad entre decenas de usuarios y varias teorías comenzaron a surgir asociando las luces con supuestos objetos voladores no identificados.

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¿Cuál fue el origen de las luces en el cielo de la CDMX?

A pesar de las interesantes teorías que se volvieron tendencia en la red, el origen de estas luces tenía una explicación atribuida a la embajada de Estados Unidos en México, que instaló una proyección en honor a las víctimas del 9/11, debido a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde perdieron la vida 2,977 personas tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York.

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dcs

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