Pachuca. - Una alerta difundida a través de redes sociales sobre la presunta desaparición de un seminarista identificado como Antonio fue aclarada por el Seminario Mayor Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, de Huejutla, Hidalgo, al aseverar que el joven se encuentra en un retiro espiritual.

De acuerdo con el Seminario Mayor, tras conocerse la alerta que se difundió en diversas plataformas, se informó a la ciudadanía que el seminarista se encuentra en un retiro espiritual que tiene una duración de un mes, por lo que no puede mantenerse comunicado.

La institución religiosa informó que Antonio permanece incomunicado como parte de las actividades de formación eclesiástica y reflexión que se realizan durante estos encuentros.

También aclaró que no cuenta con acceso a llamadas telefónicas, a fin de mantener la concentración. Esta situación derivó en información errónea y generó preocupación entre personas que desconocían el paradero del joven.

Luego de la difusión de la ficha de búsqueda del seminarista, la institución pidió informar que Antonio se encuentra bien. “Que se comparta la buena noticia de que se encuentra bien y que sigan orando por las vocaciones”.

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