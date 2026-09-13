Este sábado se juega el Clásico Regio, un duelo que divide a la ciudad de Monterrey en Rayados y Tigres.

Siendo uno de los duelos más atractivos de cada torneo, esta edición tiene un sabor distinto al resto, pues La Pandilla recibirá en el estadio BBVA a Víctor Manuel Vucetich, el técnico más ganador del club. Sin embargo, su regreso no se celebrará.

El 'Rey Midas' llega como entrenador de los felinos, acto que es visto como una traición por parte de la afición, por lo que ellos ya alistaron la forma en la que será recibido.

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Rayados y los Universitarios presentes no tan llamativos, ambos están fuera de los puestos de Liguilla, pero los del Barrial se colocan como favoritos por el plantel que presentan

Aquí te traemos todos los detalles del encuentro.

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Monterrey vs Tigres MINUTO A MINUTO del Clásico Regio

Universal Deportes 07:21 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 07:07 PM Alineación de Tigres Este es el 11 titular de los Felinos para el Clásico Regio

🐯🔥👉🏼 ¡Así salta La U de Nuevo León a la cancha en esta noche de Clásico! ¡Con todo, equipo!@CEMEXMx pic.twitter.com/1Pri3wgz80 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 13, 2026

Universal Deportes 07:06 PM Alineación Rayados Así sale Monterrey para enfrentar a Tigres en el Clásico Monterrey

Universal Deportes 06:48 PM ¡Gran recibimiento! Así fue la llegada de los jugadores de Rayados al Estadio BBVA





𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐲 𝐲 𝐬𝐮 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞.🔥🇫🇮 ¡POR LA CAMISETA, CARAJO!🗣️ pic.twitter.com/i80awi45Fx — Rayados (@Rayados) September 13, 2026