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Este sábado se juega el Clásico Regio, un duelo que divide a la ciudad de Monterrey en Rayados y Tigres.
Siendo uno de los duelos más atractivos de cada torneo, esta edición tiene un sabor distinto al resto, pues La Pandilla recibirá en el estadio BBVA a Víctor Manuel Vucetich, el técnico más ganador del club. Sin embargo, su regreso no se celebrará.
El 'Rey Midas' llega como entrenador de los felinos, acto que es visto como una traición por parte de la afición, por lo que ellos ya alistaron la forma en la que será recibido.
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Rayados y los Universitarios presentes no tan llamativos, ambos están fuera de los puestos de Liguilla, pero los del Barrial se colocan como favoritos por el plantel que presentan
Aquí te traemos todos los detalles del encuentro.
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Monterrey vs Tigres MINUTO A MINUTO del Clásico Regio
Universal Deportes 07:21 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Universal Deportes 07:07 PM
Alineación de Tigres
Este es el 11 titular de los Felinos para el Clásico Regio
Universal Deportes 07:06 PM
Alineación Rayados
Así sale Monterrey para enfrentar a Tigres en el Clásico Monterrey
Universal Deportes 06:48 PM
¡Gran recibimiento!
Así fue la llegada de los jugadores de Rayados al Estadio BBVA
Universal Deportes 06:35 PM
¿Dónde ver EN VIVO el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres?
Este encuentro se puede seguir en Canal 5, TUDN y VIX Premium.
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