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Culiacán, Sin. - Colectivos de búsqueda solicitaron que se le brinde protección y se investigue el intento de privación de la libertad que sufrió el domingo pasado en esta ciudad, la fundadora del grupo de búsqueda de personas “¿Dónde Están?”, Yodeli Benítez.
Los datos que se conocen son que la tarde del domingo pasado seis de septiembre, la activista, se encontraba en su hogar, al lado de sus dos hijas, cuando se presentaron hombres encapuchados que intentaron llevársela a la fuerza, pero se resistió y luego de forcejear con ellos, los sujetos desistieron en sus acciones.
Yodeli, quien fundó el colectivo “¿Dónde Están?” al emprender la búsqueda de su hijo Paul Jacobo Benítez quien desaparició el 30 de marzo del 2025, se resguardó en su hogar por temor a sufrir algún daño con su familia.
Ante el contexto de la violencia en que se vive en la capital del estado, en donde el pasado 29 de agosto, la fundadora de otro colectivo de búsqueda “Voces Unidas por la Vida”, Alma Rosa Rojo Medina y su hija, fueron víctima de un atentado a balazos, organismos sociales levantaron la voz para solicitar la intervención de la autoridad.
Uno de los colectivos, fundado por la señora María Isabel Cruz “Sabuesos Guerreras”, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue esta acción delictiva contra Yodeli Benítez y se le brinde la protección necesaria.
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