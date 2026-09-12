Santiago Baños, presidente deportivo, y Antonio Ibrahim, director deportivo del América, cerraron el mercado de pases con seis nombres que ilusionan a la afición de las Águilas y fortalecen el proyecto de Guillermo Almada.

Este sábado, antes de enfrentar a Cruz Azul, las Águilas presentaron a sus nuevos elementos y Baños reveló que pudieron tener dos nombres más: los mediocampistas Nelson Deossa y Luis Chávez.

El colombiano del Real Betis y el mexicano del Dinamo de Rusia estuvieron en los planes de la directiva americanista; sin embargo, ninguno pudo concretarse.

“Voy a decir dos casos, no hay por qué esconderlo, el primero era (Nelson) Deossa. El Betis puso un precio que no creíamos que podríamos pagar. Con Deossa querían recuperar la compra que hicieron a Monterey, nosotros no creíamos que valiera ese precio”, explicó sobre el caso del ex de Pachuca y Rayados.

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"(Luis) Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca. Un día antes del cierre de mercados, la directiva cambió, por obvias razones se complicó. La forma de pago sería con una especie de fondo americano; no podemos pagar directo al club ruso, iba a ser mediante un fondo inglés, como se hace muchas veces... El club no quiso, se volvió imposible la contratación de Luis y eso es lo que pasó con él", explicó Baños sobre el caso de Luis Chavez, jugador que solicitó Guillermo Almada.

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Con Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Edwin Cerrillo, fueron presentados oficialmente como jugadores del América.

“Si bien, los refuerzos nos gustaría tenerlos de la primera jornada, son cuestiones que a veces no dependen de nosotros, pero queremos estar cubiertos como en la salida de (Sebastián) Cáceres, encontrar un remplazo rápido para mantener el nivel competitivo del plantel”, mencionó Antonio Ibrahim.

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