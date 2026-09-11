América disputará su primer Clásico del torneo Apertura 2026 frente a Cruz Azul. La primera gran prueba para las Águilas de Guillermo Almada que buscan mantener el liderato de la competencia.

Alejandro Zendejas, referente de los azulcrema, aseguró que alejarse aún más en la clasificación es uno de los objetivos por lo que ante La Máquina Celeste sólo sirve sumar de a tres unidades.

"Puedo decir que en el partido de mañana sabemos lo que nos jugamos, ellos también. Del puesto primero al ocho estamos muy cerca, todos se pueden juntar y será un partido muy importante. Este Clásico se tiene que ganar sí o sí”, declaró el 10 de los emplumados en conferencia de prensa.

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Para este compromiso, América será visitante de forma administrativa en el Estadio Azteca; sin embargo, Zendejas niega que al interior del Nido se sientan fuera de casa al estar en el Coloso de Santa Úrsula.

“Nosotros vamos de visitante, pero no creo que la banda lo sienta así. El (estadio) Azteca es nuestra casa y así va a ser siempre. No sé si habrá más azul que amarillo, espero que no, ya será un tema del boletaje. Cada que jugamos en el Azteca sentimos que estamos en nuestra casa”, aseveró el futbolista mexicano.

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Después de Cruz Azul, inmediatamente enfrentarán el Clásico de México frente a las Chivas del Guadalajara, algo que ilusiona a Zendejas y a toda la plantilla azulcrema.

“Para la afición y para nosotros es muy importante. Es muy bonito que se vienen dos seguidos. Pueden ser partidos muy importantes en donde nos podemos separar de algunos equipos. Ojalá mañana y el próximo fin sean buenos partidos para sumar de a tres", mencionó.

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“Son los tres Clásicos para nosotros, se sintió en la Liguilla pasada que fue una serie muy buena. Para mí, son los tres Clásicos”, concluyó Zendejas sobre si los choques ante Cruz Azul y el Club Universidad sean clásicos a la altura del Rebaño.