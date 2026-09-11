La Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta de seguridad en Nogales, Sonora, la cual había emitido el pasado 5 de septiembre de debido a una amenaza, y reanudó actividades.

A pesar de que dicha alerta de seguridad fue levantada, se mantiene el aviso de viajes de Estados Unidos, que clasifica a esta entidad como una zona de nivel 3, la cual significa "reconsiderar el viaje".

Ante la situación, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos consultar la información acerca de avisos de viaje en travel.state.gov antes de viajar.

Además de registrarse para recibir alertas a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes.

EU reiteró alerta de seguridad

El domingo pasado, Estados Unidos reiteraba la alerta de seguridad para sus ciudadanos que había emitido el sábado por una "amenaza" en Nogales.

La embajada de Estados Unidos en México compartió que "debido a información sobre amenazas", las actividades del gobierno estadounidense en Nogales y los viajes se habían restringido a desplazamientos esenciales únicamente durante el día.

[Publicidad]

"Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas", dijo.

Te puede interesar

"Si tanto amas a México, mueve tu trasero hacia allá"; JD Vance arremete contra manifestante que ondeó bandera mexicana

[Publicidad]

EU presenta a México aeronaves no tripuladas para combatir drones del crimen; "pueden ayudar frente a amenazas de seguridad": Johnson

Él es Luis Fernando Salazar, excalderonista que amenazó a periodista; salió del PAN tras acusar “traición” y se unió a Morena

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc