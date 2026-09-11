[Publicidad]
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) información acerca de los rubros donde se puede recortar su presupuesto para 2027.
En la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el presupuesto solicitado por el Instituto "es exagerado", y tendría que tomarse en cuenta el del 2024 y sumarle la inflación, lo que sumaría "alrededor de 37 mil millones de pesos".
“He solicitado al Órgano Interno de Control del INE, que es facultad nombrarlo nosotros en el caso de órganos autónomos y de aquí surgió por unanimidad el titular del OIC, que me hiciera una tarjeta para ver en qué rubros puede disminuirse el gasto sin que se ponga en riesgo la organización de la elección”, detalló el diputado de Morena.
Aseguró que "no se va a poner en riesgo la operatividad, pero gastos superfluos, excesivos y que se ostenten como gastos innecesarios, ahí vamos a ajustar, sin poner en riesgo la elección”.
Presupuesto de Egresos de la Federación: Inamovible
En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, declaró que “es inamovible en más del 80 por ciento, porque son salarios, sueldos, mantenimiento de obras, política social, educación, salud".
"Es un porcentaje muy pequeño el que puede ser susceptible de movimiento. Lo digo con toda responsabilidad”, expresó.
[Publicidad]
Senado analiza exhorto a FGR sobre paradero del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda; busca saber si compareció por caso de huachicol fiscal
Te puede interesar
De "justicia distributiva" a "terrorismo fiscal"; Morena y PAN chocan por Paquete Económico 2027
Arranca Proceso Electoral 2026-2027 en el INE; asisten representantes de Morena, PRI, PAN, PVEM y PAZ
[Publicidad]
Consejeros del INE acusan "campaña de desprestigio"; oposición reclama inacción ante campañas adelantadas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Atlante vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX este viernes, 11 de septiembre
Nación
Monreal pide al INE rubros del presupuesto que pueden recortarse; considera que 37 mil mdp "es exagerado"
Estados
Paola Gárate exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya; cuestiona a auditora superior por falta de claridad sobre manejo de recursos públicos
Estados
Yucatán se afianza como el estado más seguro del país; registra reducción en tasa de víctimas de delito