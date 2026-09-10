El Instituto Nacional Electoral (INE) da este jueves 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral 2026-2027 en sus oficinas centrales, con la tradicional ceremonia de izamiento de bandera por parte de los consejeros electorales.

A las 09:00 horas de este jueves 10 de septiembre, arranca el Proceso Electoral Federal 2026-2027. “El INE está listo y México tiene en marcha la estructura para que su ciudadanía decida en libertad”, afirma Guadalupe Taddei.

Habrá debate, contraste de ideas, competencia y diferencias: Taddei

En el discurso de arranque del Proceso Electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, refrendó que “El INE está listo y México pone nuevamente en marcha las vías institucionales para que sea su ciudadanía quien decida” a sus representantes.

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“Durante los próximos meses habrá debate, contraste de ideas, competencia y diferencias. Así debe ser. Pero por encima de esas diferencias debe quedar una certeza: el 6 de junio la decisión estará en manos de la ciudadanía. Millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas y serán sus votos los que definan quiénes habrán de representarles y el rumbo político que habrá de seguir nuestro país”, señaló Taddei.

Igualmente, la presidenta del INE destacó que el papel de los partidos políticos es fundamental en el proceso electoral, no solo el de las instituciones o el de la ciudadanía, por lo que los llamó a conducirse con respeto en estos meses.

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“Ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones. Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie. Existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, añadió.

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Asistentes al arranque de Proceso Electoral

En la ceremonia están presentes, también, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los magistrados del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y el magistrado presidente Gilberto Bátiz.

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Como representantes de partidos políticos están presentes la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y por parte del PAN Roberto Gil Zuarth.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna acude también en representación de Morena; la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, también se hizo presente; así como el ahora presidente del PAZ, el diputado Hugo Eric Flores.

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