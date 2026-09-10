Teherán. Irán ha suspendido el cobro de una tasa del 10% que aplicaba a buques extranjeros que exportaban o importaban petróleo y gas al país persa, una medida que toma en medio del cerco marítimo que Estados Unidos ha impuesto a los puertos iraníes.

“El vicepresidente de Asuntos Jurídicos (Mayid Ansari) ha dictado una orden para suspender el cobro de una tasa del 10% sobre los gastos de transporte de los líquidos derivados del petróleo y del gas importados y exportados por flotas marítimas no iraníes”, informó este jueves la agencia Fars.

El medio iraní indicó que el objetivo de la suspensión de la tasa es “aumentar el incentivo y la disposición de las flotas marítimas extranjeras a transportar mercancías hacia o desde Irán”.

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Los puertos y buques iraníes se encuentran sujetos a un cerco marítimo de Estados Unidos, lo que dificulta las importaciones y exportaciones iraníes, especialmente las de petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país persa.

La medida se ha anunciado en medio del intercambio de ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos en su pulso por el control del estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos ha destruido al menos ocho petroleros en la última semana e Irán ha respondido con ataques a tanqueros de terceros países y buques militares estadounidenses.

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Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra con Estados Unidos el 28 de febrero y lo ha convertido en la principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo. Exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

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La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el estrecho, algo a lo que Estados Unidos se opone.

Pero Estados Unidos en las últimas semanas había logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán y transportar unos cuatro millones de barriles al día, según el especializado estadounidense TankerTrackers, cifra que ahora se encontraría en la mitad.

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