Hay cortes de cabello que cambian por completo un look y otros que, además de actualizar la imagen, consiguen aportar movimiento, suavizar las facciones y darle al rostro una apariencia más fresca. Para este otoño 2026, hay uno que reúne todas esas cualidades y promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada: el corte de cabello que rejuvenece sin necesidad de recurrir a cambios demasiado drásticos.

La clave está en apostar por un corte que acompañe la forma natural del rostro y tenga movimiento. En lugar de líneas completamente rectas o estructuras demasiado rígidas, las capas suaves y los mechones que enmarcan la cara ayudan a crear un efecto ligero y dinámico que puede hacer que las facciones se vean más relajadas.

El corte de cabello que rejuvenece y será tendencia este otoño

El protagonista de la temporada es el butterfly cut, una versión moderna de las capas largas que combina diferentes niveles de longitud para conseguir volumen y movimiento. Su característica más reconocible son las capas cortas alrededor del rostro, que se integran progresivamente con el resto de la melena.

Corte que rejuvenece. Foto: Instagram @erdemkutlu_geshkuafor, @destinakuafor.34

¿El resultado? Una silueta mucho más ligera, con mechones que se pueden llevar hacia afuera para conseguir ese acabado inspirado en los blowouts de los años 70 y 90, pero con una interpretación mucho más actual.

Una de sus ventajas es que no exige renunciar a una melena larga. Las capas permiten transformar el cabello sin perder demasiada longitud, mientras que los mechones frontales ayudan a crear dimensión alrededor del rostro.

¿Por qué este corte puede rejuvenecer el rostro?

El secreto está en el movimiento. Cuando el cabello cae completamente plano alrededor de la cara, puede endurecer visualmente las facciones; en cambio, unas capas bien colocadas generan volumen y ayudan a crear una apariencia más fresca.

[Publicidad]

Este corte te hace ver visiblemente más joven. Foto: Instagram @nara_hairstylist

Además, el corte de cabello que rejuvenece puede adaptarse a diferentes tipos de rostro. En caras redondas, por ejemplo, las capas que comienzan por debajo de los pómulos pueden ayudar a estilizar visualmente; mientras que en rostros alargados, un poco de volumen a los lados puede aportar mayor equilibrio.

Eso sí: no existe un corte que rejuvenezca por sí solo ni una fórmula universal. La longitud de las capas, el volumen y la forma de peinarlo deben adaptarse a las características de cada persona y, sobre todo, a la textura natural del cabello.

Leer también: Colores de tinte de cabello que necesitan pocos retoques

[Publicidad]

Cómo llevarlo este otoño 2026

Para conseguir el acabado más característico de esta tendencia, puedes secar las capas hacia afuera con un cepillo redondo y terminar con un poco de textura. Si prefieres algo más relajado, basta con dejar que el cabello conserve su movimiento natural y marcar ligeramente los mechones que rodean el rostro.

También puedes combinarlo con un fleco cortina, una de las opciones que mejor se integra con las capas frontales, o llevarlo completamente despejado para conseguir un resultado más minimalista.

Las capas favorecen cualquier tipo de rostro. Foto: Instagram @emreakhairstudio

La idea para este otoño no es transformar por completo tu cabello, sino encontrar ese pequeño cambio que consiga que tu melena tenga más movimiento, volumen y personalidad. Y si además buscas un efecto fresco y favorecedor, el corte de cabello que rejuvenece podría ser justo la inspiración que necesitabas para tu próxima visita al salón.

[Publicidad]

Leer también: Los mejores tintes para cubrir canas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/