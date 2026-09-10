Mundo | 10-09-26 | 11:26 |

Washington. La (OEA) advirtió este jueves de los riesgos del , popularizado en los últimos años como “cocaína rosada”, una que en realidad no es una sustancia concreta, sino una mezcla variable de compuestos cuya composición desconocen los consumidores.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), vinculada a la , concluyó en un informe que el fenómeno del tusi obliga a reforzar "la coordinación entre los sectores de , seguridad e inteligencia", ya que la variabilidad de estas mezclas dificulta el seguimiento de las cadenas de suministro y plantea nuevos retos para las autoridades.

Según el estudio, tusi es un nombre comercial utilizado para vender mezclas muy variables de psicoactivos, de manera que una bolsa puede contener sustancias completamente diferentes de otra que se comercializa con el mismo nombre.

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La mayoría de las muestras analizadas y citadas por el organismo en el informe no contienen , pese a la asociación popular del término con esta sustancia.

En las diferentes muestras aparecen sustancias como ketamina, MDMA, metanfetamina, cafeína y paracetamol, así como otras potencialmente más peligrosas, como opioides, tramadol o xilacina, un sedante de uso veterinario.

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Esta variabilidad supone un reto para las autoridades policiales y sanitarias, dado que las estrategias de control de drogas suelen basarse en la identificación de con composiciones relativamente estables.

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Asimismo, su fabricación local y flexible reduce la dependencia de las grandes rutas internacionales del y dificulta el seguimiento de las .

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En este sentido, la Cicad recomienda reforzar los sistemas nacionales de alerta temprana, mejorar los y toxicológicos, integrar la información de los sectores de salud, seguridad y justicia, y potenciar las campañas de prevención.

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ss

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