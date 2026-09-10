La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó “varias medidas” para atacar el contrabando de azúcar desde Centroamérica.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se revisa la situación del ingenio azucarero de San Pedro, por lo que destacó diversas reuniones con la industria azucarera y representantes de los cañeros.

“Se hicieron varias medidas para las aduanas que están en el sur del país, incluso revisiones con la Guardia Nacional en distintos puntos, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”, expuso.

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Industria azucarera. Foto: iStock

Destacó que este año se logró aumentar la cuota de exportación de azúcar a Estados Unidos: “Recuperamos 1.1 millones de toneladas como exportación, esto es muy bueno porque el azúcar que se produce en nuestro país es mucho más que la demanda de México. Entonces, si todo se queda en el mercado nacional, se abarata mucho el precio del azúcar y se afecta a todos, desde el trabajador que siembra y hace la zafra, hasta los ingenios”

Sobre el ingenio azucarero San Pedro en Veracruz, la Mandataria refirió que se logró que se le dé a los trabajadores lo que les corresponde.

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“El objetivo es que el ingenio siga trabajando. Todavía no se decide si lo asume el gobierno del Estado, que es una posibilidad, o los propios trabajadores a través de una cooperativa; o si algún otro ingenio está interesado en adquirirlo, en ese proceso se está.

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“Cualquiera de los tres casos tienen que traer un esquema de mercado”, explicó.

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Sheinbaum acusó que los ingenios eran del Estado, pero se privatizaron en dos ocasiones y lamentablemente trabajan con los mismos equipos que hace 60 años.

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