La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizó 52 dispositivos de revisión y supervisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en distintos puntos de la Ciudad de México, del 19 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, en los cuales se levantaron 844 infracciones.

La SSC informó que en estos operativos se realizaron mil 997 revisiones aleatorias a transportes de sustancias peligrosas y fueron implementados con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos para la población y fortalecer la seguridad vial.

En las mil 997 revisiones se verificó la documentación de los vehículos, la licencia de conducir de los conductores y las condiciones de las unidades, en particular las válvulas, señalización, extintores, el correcto rotulado y las medidas de identificación del material transportado.

Dispositivos de revisión de transportes de materiales peligrosos. Foto: SSC CDMX

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¿Cuáles son las infracciones aplicadas?

En total se aplicaron 844 infracciones, de las cuales 113 fueron por rebasar el límite de velocidad, 103 por no portar cinturón de seguridad, 149 por contar con licencia para conducir, 51 por no portar placa, 419 por circular en carriles centrales y nueve por no portar tarjeta de circulación; asimismo, se tomaron 295 garantías de pago.

Los 52 operativos se realizaron en vialidades como calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; Viaducto Tlalpan, en Tlalpan; Periférico hacia el sur, en Miguel Hidalgo; y la avenida Constituyentes, carretera México-Toluca, en Álvaro Obregón.

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Dispositivos de revisión de transportes de materiales peligrosos. Foto: SSC CDMX

mahc/LL