[Publicidad]
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizó 52 dispositivos de revisión y supervisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en distintos puntos de la Ciudad de México, del 19 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, en los cuales se levantaron 844 infracciones.
La SSC informó que en estos operativos se realizaron mil 997 revisiones aleatorias a transportes de sustancias peligrosas y fueron implementados con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos para la población y fortalecer la seguridad vial.
En las mil 997 revisiones se verificó la documentación de los vehículos, la licencia de conducir de los conductores y las condiciones de las unidades, en particular las válvulas, señalización, extintores, el correcto rotulado y las medidas de identificación del material transportado.
Lee también Asesinan a presunto líder de “Los Fortiz” en la colonia Morelos
¿Cuáles son las infracciones aplicadas?
En total se aplicaron 844 infracciones, de las cuales 113 fueron por rebasar el límite de velocidad, 103 por no portar cinturón de seguridad, 149 por contar con licencia para conducir, 51 por no portar placa, 419 por circular en carriles centrales y nueve por no portar tarjeta de circulación; asimismo, se tomaron 295 garantías de pago.
Los 52 operativos se realizaron en vialidades como calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; Viaducto Tlalpan, en Tlalpan; Periférico hacia el sur, en Miguel Hidalgo; y la avenida Constituyentes, carretera México-Toluca, en Álvaro Obregón.
[Publicidad]
Vinculan a proceso a Diego Sebastián y Gerardo "N" por asesinato de familia del tecladista de Camilo Séptimo; permanecerán en prisión preventiva
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Rafa Marquez, con la ilusión de hacer algo diferente al frente de la Selección Mexicana; este es su GRAN objetivo
Tendencias
Sydney Sweeney desata la polémica; su nuevo comercial para Novig paraliza las redes
Espectáculos
Documental "NAZA" recibe 25 minutos de ovación en Venecia; revela cómo se usó IA para atacar en Gaza
De última
Ralph Lauren confirma el regreso del tiro bajo en NYFW 2026
Al día
¡En Iztapalapa! Choferes ya advertían el peligro y la curva sigue igual un año después
Espectáculos
Gala Montes amenaza a Joanna Vega-Biestro y suelta la sopa sobre su salida de LCDLFMX4
La Roja
¡Se quedan en el bote! Vinculan a proceso a implicados en el multihomicidio de Jonathan y su familia
Espectáculos
Masad Altamimi se detona del susto y casi se le va a los golpes a zombies en LCDLFMX4