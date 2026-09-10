Berlín, Alemania. Como empresa de tecnología, Anker atiende a más de 200 millones de consumidores en más de 180 países y regiones. En un esfuerzo por incrementar su presencia a nivel internacional, incluido México, durante la Feria de Tecnología IFA 2026, celebrada del 4 al 8 de septiembre de este año, la marca presentó sus recientes innovaciones.

Entre los anuncios están varios productos que, incluso, fueron premiados por la misma IFA, a través de sus Innovation Awards 2026. A continuación describimos cinco de esos gadgets, aunque la lista de premiados es más extensa.

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Anker RIC Pro

1. Los audífonos Anker RIC Pro ganaron el premio “Lo mejor de IFA”. Este galardón es uno de los tres más relevantes que entrega la feria. El diferenciador de estos audífonos enfocados en la asistencia auditiva es que su chip llamado Thus realiza 7,200 millones de operaciones por segundo, según informó la empresa. Asimismo, incluye cuatro micrófonos que captan la voz de las personas mientras filtran los demás sonidos.

Entre sus características está su resistencia al agua y polvo (gracias a su certificación IP68), peso de solo 6.61 gramos, duración de batería de más de 12 horas y recarga en cinco minutos para lograr hasta dos horas de uso. Su estuche incluye una pantalla para saber el nivel de carga de cada uno de los audífonos, entre otras funciones. Asimismo, el producto es compatible con dispositivos iOS y Android.

IFA 2026: 5 productos de Anker premiados en los Innovation Awards. Imagen: Anker

Anker MindBase y Eufy TrackLight Cam S1

En la categoría de “Lo mejor en hogares inteligentes" se premiaron dos productos:

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2. Anker MindBase, un nuevo hub de inteligencia artificial local que fue desarrollado para dar la posibilidad de controlar los dispositivos conectados al hogar inteligente a través de acceso privado a servicios en nube doméstica. La solución es compatible con estándares de smart things como Matter, así como con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant y Home Assistant.

IFA 2026: 5 productos de Anker premiados en los Innovation Awards. Imagen: Anker

3. El otro producto de casa inteligente premiado fue la cámara Eufy TrackLight Cam S1. Este dispositivo, según informó Anker, es la primera cámara de disuasión activa con luz de seguimiento automático. Gracias a sus capacidades de inteligencia artificial es capaz de identificar a personas hostiles. Es decir, si detecta a miembros de la familia, a sus mascotas y otros movimientos cotidianos no activa sus sistemas de seguridad; sin embargo, al registrar intrusos puede desde activar una sirena con sonido de alarma hasta encender una luz “cegadora”, entre otras funciones

IFA 2026: 5 productos de Anker premiados en los Innovation Awards. Imagen: Anker

Soundcore Sleep Device Pro

4. En la categoría de “Lo mejor en audio”, los Soundcore Sleep Device Pro fueron premiados ya que se trata también de “El primer dispositivo invisible del mundo para detectar el sueño”, según informó Anker. Su factor de forma es similar a una lámpara que se ubica en la mesa de noche para reproducir desde sonido hasta hacer un seguimiento del sueño de las personas, gracias a diversos sensores incorporados que hacen mediciones sin necesidad de que la persona traiga puesto un wearable u otro dispositivo como relojes y bandas inteligentes.

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IFA 2026: 5 productos de Anker premiados en los Innovation Awards. Imagen: Anker

Anker AeroClip 2 Pro

5. Los Anker AeroClip 2 Pro también fueron premiados ya que su tecnología hace coexistir el diseño abierto con la cancelación de ruido activa. Esto lo logra gracias a su algoritmo adaptativo que realiza 380 mil comprobaciones por segundo para bloquear en tiempo real todos los ruidos externos.

Representantes de Anker en México dijeron que varios de estos productos estarán llegando a nuestro país tan pronto como esta segunda mitad del año. Los precios todavía están por confirmarse.

IFA 2026: 5 productos de Anker premiados en los Innovation Awards. Imagen: Anker

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