Apple presentó de forma oficial su primer plegable. Después de semanas de rumores y filtraciones, la firma de Cupertino lanzó el iPhone Duo, un plegable que abre un nuevo capítulo en la compañía y que la introduce de lleno en la competencia de este sector con otras empresas como Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Honor, entre otras.

Este dispositivo ya está llamado la atención por todas sus características y en especial, porque muchos lo están comparando con el reciente lanzamiento de Samsung: el Galaxy Z Fold8, debido a que retoma el formato estilo pasaporte.

Aunque ambos dispositivos buscan ofrecen una pantalla grande sin sacrificar portabilidad, todo indica que la experiencia que ofrece cada uno de estos dispositivos es distinta. Por esa razón, en Tech Bit te contamos cuáles son las características de cada uno.

Samsung Z Fold8 vs iPhone Duo: ¿cuál es la mejor opción de plegable? Imagen: especial

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Pantalla y diseño: empate en tamaño

El Galaxy Z Fold8 cuenta con una pantalla exterior de 5.5 pulgadas y una principal de 7.6 pulgadas cuando está abierto, ambas Dynamic AMOLED 2X. Además, tiene un peso de 201 gramos y un grosor de apenas 4.5 milímetros cuando está desplegado. Samsung también incorporó una nueva bisagra Armor FlexHinge y una estructura reforzada para mejorar su resistencia.

El iPhone Duo también tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y una interna de 7.6 pulgadas. Sin embargo, su cuerpo es más pesado: alcanza los 254 gramos. Al estar abierto mide 5.2 milímetros de grosor y utiliza un marco de titanio, además de una bisagra diseñada específicamente para este formato.

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En ambos casos, el objetivo es similar: que el usuario tenga un teléfono convencional cuando está cerrado y una experiencia cercana a una tableta al abrirlo.

Ambos pueden aprovecharse bien para quienes buscan productivas pues tiene la posibilidad de dividir la pantalla y trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo.

Samsung Z Fold8 vs iPhone Duo: ¿cuál es la mejor opción de plegable? Imagen: especial

Aunque claro, la gran diferencia de ambos es su sistema operativo. Apple, por su parte, apuesta por adaptar iOS al formato plegable y permitir diferentes posiciones de uso, como modo libro, carpa o laptop. Mientras que el Galaxy Z Fold8 cuenta con el sistema operativo Android.

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Cámaras: dos grandes diferencias

El Galaxy Z Fold8 incorpora un sistema de cámaras traseras con sensores gran angular y ultra gran angular de 50 megapixeles, además de otras cámaras para complementar el sistema fotográfico.

Samsung también ofrece funciones de inteligencia artificial para edición y procesamiento de imágenes.

El iPhone Duo cuenta con dos cámaras Fusion de 48 megapixeles: una principal y una ultra gran angular. También incluye una cámara frontal Center Stage de 12 megapixeles y una cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla interior.

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Puede grabar video en Dolby Vision hasta 4K a 120 cuadros por segundo.

Samsung Z Fold8 vs iPhone Duo: ¿cuál es la mejor opción de plegable? Imagen: especial

Aquí la elección depende más del usuario que de los megapixeles. Samsung ofrece un sistema más orientado a la versatilidad del formato plegable, mientras que Apple apuesta por las herramientas de fotografía y video que ya son características de su ecosistema.

Rendimiento y batería

El Galaxy Z Fold8 utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y tiene una batería de 4,800 mAh. Samsung promete hasta 26 horas de reproducción de video.

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El iPhone Duo funciona con el nuevo chip A20 Pro, especializado para correr tareas exigentes de IA, y un sistema de dos baterías.

Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas utilizando la pantalla exterior. También incorpora carga rápida.

Sobre el papel, Apple tiene una ventaja en autonomía de reproducción de video, aunque las cifras de cada fabricante se obtienen bajo sus propios métodos de prueba y no necesariamente representan el mismo uso cotidiano.

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Precio: ¿la elección está aquí?

En México, el Galaxy Z Fold8 tiene un precio oficial de 45,999 pesos para la versión de 512 GB y 12 GB de RAM.

El iPhone Duo parte de 47,999 pesos en México para la versión de 256 GB. También está disponible con 512 GB por 52,999 pesos, 1 TB por 62,999 pesos y 2 TB por 77,999 pesos.

La preventa comienza el 16 de octubre y estará disponible a partir del 23 de octubre.

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Es decir, el iPhone Duo cuesta 2,000 pesos más en su versión de entrada, aunque ofrece la mitad de almacenamiento que el Fold8 base disponible oficialmente en México.

Entonces, ¿cuál conviene más? Si buscas mayor almacenamiento por tu dinero, el Galaxy Z Fold8 resulta una opción muy atractiva. Además, Samsung ya tiene varios años de experiencia desarrollando teléfonos plegables y ha refinado tanto el diseño como el software para este formato.

Samsung Z Fold8 vs iPhone Duo: ¿cuál es la mejor opción de plegable? Imagen: especial

En cambio, si ya tienes otros productos de Apple y quieres mantenerte dentro de ese ecosistema, el iPhone Duo puede resultar más conveniente. Su integración con iOS, el chip A20 Pro, las funciones específicas para fotografía y video y la compatibilidad con Apple Pencil lo convierten en una alternativa especialmente interesante para quienes ya utilizan otros dispositivos de la marca.

Por nuestra parte, no podemos darte una respuesta exacta de cuál preferiríamos nosotros debido a que no hemos tenido la posibilidad de probar el iPhone Duo; pero por el momento, puedes guiarte con las especificaciones que te brindamos anteriormente.

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