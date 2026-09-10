El Corredor Comercial Manitoba, en Cuauhtémoc, Chihuahua, concentra algunas de las actividades productivas más importantes de la región, entre ellas la industria láctea, la agroindustria, la manufactura, el comercio, los hoteles, los restaurantes y los invernaderos. En este contexto, a poco más de un año del inicio del suministro, empresas de la zona reportan reducciones de hasta 45% en sus costos de energía, mientras que la infraestructura mantiene capacidad para acompañar nuevas inversiones y expansiones productivas.

Actualmente, alrededor de 194 industrias y comercios están conectados a la red de distribución que abastece al corredor y a la ciudad de Cuauhtémoc. La infraestructura cuenta con capacidad disponible para incorporar nuevos usuarios y acompañar futuras inversiones, expansiones productivas y el crecimiento económico de la región.

Para empresas intensivas en el consumo energético, la disponibilidad continua de gas natural y su costo pueden traducirse en una ventaja competitiva. Foto: Cortesía

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Dicho suministro es posible gracias a la interconexión entre el gasoducto El Encino-Topolobampo, operado por TC Energía, y la red de distribución de Gas Natural del Norte, que conecta a industrias y comercios del corredor con una fuente continua de gas natural.

Respecto a ello, Mary Carmen Landa, directora Comercial de TC Energía señalo que “la infraestructura de transporte de gas natural juega un papel estratégico en el crecimiento regional. La interconexión con nuestro gasoducto permite que industrias, comercios y nuevos proyectos tengan acceso a un suministro continuo de energía, un factor cada vez más relevante para atraer inversión y facilitar la expansión de actividades productivas.”

Para empresas intensivas en el consumo energético, la disponibilidad continua de gas natural y su costo pueden traducirse en una ventaja competitiva. "La disponibilidad continua de gas natural y su costo puede hacerlas altamente competitivas", señalaron desde Gas Natural del Norte. Esa condición puede influir en la decisión de mantener, ampliar o desarrollar nuevas operaciones.

Una red de suministro continuo

Antes de contar con esta infraestructura, la mayoría de los establecimientos comerciales e industriales de la zona operaba con gas LP. Algunos también utilizaban diésel y combustóleo para sus calderas, mientras que otras empresas habían identificado las ventajas del gas natural comprimido, pero no contaban con suministro continuo por ducto. En julio de 2024 comenzó el suministro de gas natural al Corredor Comercial Manitoba mediante una red interconectada al gasoducto El Encino-Topolobampo.

Industria láctea. Foto: Cortesía

De esta manera, al recibir gas mediante una red, las compañías reducen su dependencia de la llegada periódica de unidades de transporte y la necesidad de almacenar combustible en sus instalaciones. Por otro lado, los usuarios han reportado ahorros significativos en los costos de mantenimiento de calderas y otros equipos.

Además de los beneficios operativos, el gas natural presenta una menor intensidad de carbono que otros combustibles utilizados comúnmente por la industria. De acuerdo con Gas Natural del Norte, sus emisiones de CO₂ son aproximadamente 11% menores que las del gas LP, 24% inferiores a las del diésel y 28% menores que las del combustóleo.

“El uso de gas natural representa ventajas principalmente en términos de seguridad, practicidad, eficiencia y continuidad del suministro”, explicaron desde Gas Natural del Norte.

Cómo el gas natural se integra a los procesos productivos

En sectores como el lácteo y agroindustrial, el gas natural forma parte de actividades esenciales para la producción. Las empresas lácteas, por ejemplo, emplean gas natural en tareas como la pasteurización de leche y la deshidratación. En los agronegocios se utiliza para procesar granos como avena y cebada que posteriormente se utilizan para alimentar al ganado, una actividad clave para la producción lechera de la región.

Más allá de los ahorros reportados por las empresas, la infraestructura energética y el acceso a gas natural se consolidan como un habilitador clave para el desarrollo económico regional y la atracción de inversiones. Con capacidad disponible para seguir creciendo, la red busca acompañar la expansión de actividades productivas en uno de los corredores comerciales más dinámicos de Chihuahua.

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