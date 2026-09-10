Gala Montes ha hecho arder a la gran Tenochtitlán con sus declaraciones, ya que después de que emitiera un comunicado donde expresaba sus sentir por su salida del musical "Malinche", aun sin antes debutar, donde aseguraba que esta puesta en escena tenía visibilidad gracias a ella, así que dos de los protagonistas ya le respondieron a la también cantante por sus declaraciones a través de un video en Instagram.

"Estoy molesta. Siento que me mentaron la madre enfrente de la cara", expresó Magaly Torres, quien da vida a Malinche en la puesta de escena de Nacho Cano, y que alternaría el papel con Gala Montes durante cuatro funciones iniciales.

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La actriz junto a Eduardo Siller, quien interpreta a Moctezuma en el musical; señalaron que era muy injusto que alguien, sin mencionar a Gala Montes; asegure que por ella una producción como esta tiene visibilidad, sin tomar en cuenta a las más de 100 personas que trabajan todos los días para mantener esta puesta en escena.

"Y los que llevamos 'chingándole' más de año y medio ¿qué? Por cuatro funciones, la verdad es que no. Y no me gusta quedarme callada cuando algo creo que es injusto. Soy artista

Eduardo subrayó que no pueden dejar de lado la preparación de cada uno de los artistas arriba del escenario, que debieron pasar por audiciones de ocho horas para quedarse con un papel. Y soy artista, sé lo que hay detrás de cada cosa, todo lo que me ha costado y todo lo que he trabajado para llegar aquí. Sé todos los pedos que podemos tener en la mente, en el cuerpo, en el todo", expresó Torres visiblemente molesta.

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"El gran monstruo "Malinche, el musical", ha tenido éxito gracias a todo el talento que estamos ahí día con día, entregando todo el alma y el corazón por ustedes. Y por muchas más celebridades como Alejandra Guzmán, María Antonieta de la Nieves, El Tri, Pandora, el mismo Juan Miguel Zunzunegui. Malinche no existe por una persona famosa", finalizó Eduardo Siller.

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