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Ari Borovoy es cuestionado sobre la participación de Mariana Ochoa, su excompañera de OV7 y, aunque confiesa que no ve "La casa de los famosos México", envió un mensaje a la cantante que ya entusiasma a los fans cautivos de la agrupación de pop.
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Desde que Mariana fue confirmada para participar en la segunda temporada de "La casa de los famosos México", muchos esperaban que, durante su estancia en el reality, daría a conocer pormenores del motivo que la mantiene distanciada a Ari, con quien, por años, mantuvo una muy buena amistad.
Años atrás, sin reservas, la cantante de "La pensión" ha dado a entender que la fractura en el grupo, tuvo lugar luego de que solicitaste la ejecución de una auditoria, para monitorear el manejo de presupuestos y ganancias que Bobo Producciones, la empresa de Ari, que representaba a OV7, en su regreso a los escenarios, quedara clara para ella y los demás integrantes.
Sin embargo y, aunque llegó a decir que, mientras su estadía en la casa se prolongase, daría pormenores de la fractura que hoy la mantiene distante de Borovoy, Mariana se ha enfocado en convivir con sus compañeros, tratar otros temas de su vida personal, incluido el gran amor y compromiso que tiene para con sus hijos, Valentina y Salvador; del músico y empresario no ha salido a hablar.
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La discreción de Mariana ha sido proporcional al hermetismo con que la mayoría de los exOV7 han tomado su participación en el reality, ya que, los únicos que han mostrado su apoyo expreso a la cantante son Lidia Ávila y Kalimba.
En ese sentido, cuando Ari, que lleva años malentendido con ella, fue cuestionado, afuera del aeropuerto de la CDMX, acerca del programa de Televisa.
Si bien, el empresario aseguró que no ha visto el programa, por falta de tiempo, tiene el deseo de que Mariana prospere dentro de la casa.
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"No, no he tenido tiempo de verlo, pero le deseo todo el éxito del mundo", precisó.
melc
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