En septiembre comenzó el quinto pago de las Pensiones Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, un apoyo económico que se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres adultas y madres de familia con hijos en educación básica.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

Aunque los depósitos se realizan de lunes a viernes de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno, este mes habrá una excepción que modificará temporalmente el calendario.

La pausa, sin embargo, no significa que el apoyo haya sido cancelado ni que los beneficiarios vayan a perder su dinero. Se trata de una suspensión temporal de las operaciones, por lo que los depósitos continuarán posteriormente conforme al calendario establecido.

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¿Qué día de septiembre no habrá depósitos de la Pensión Bienestar?

La pausa en los pagos ocurrirá el próximo miércoles 16 de septiembre, debido a la conmemoración de la Independencia de México.

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino. Foto: Gabriel Pano / El Universal

Al tratarse de un día inhábil, no habrá operaciones bancarias ni dispersión de recursos en el Banco del Bienestar. Por ello, las personas que tuvieran previsto recibir su depósito durante esa jornada deberán esperar a que las operaciones se reanuden.

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El pago regresará el jueves 17 de septiembre, cuando corresponderá el turno a los beneficiarios cuyos apellidos paternos comiencen con las letras N, Ñ y O.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

Después, los depósitos continuarán el viernes 18 de septiembre para las personas cuyo apellido comience con P y Q.

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¿Cómo quedó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre?

La entrega de la Pensión Bienestar septiembre-octubre continuará durante el mes conforme al orden establecido por la inicial del apellido paterno.

Después de la pausa, el calendario continuará el viernes 18 de septiembre con las letras P y Q. Posteriormente, las personas cuyos apellidos comiencen con R recibirán su depósito el lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

El miércoles 23 de septiembre será el turno de la letra S, mientras que el jueves 24 de septiembre corresponderá a los apellidos que comiencen con T, U y V.

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Finalmente, el viernes 25 de septiembre concluirá esta parte de la dispersión con las letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar?

La cantidad que recibe cada beneficiario depende del programa social al que pertenece. Para el bimestre septiembre-octubre, los montos de las Pensiones Bienestar se mantienen de acuerdo con cada esquema de apoyo.

La Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos durante este bimestre.

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En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el depósito correspondiente es de 3 mil 100 pesos.

Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad contempla un apoyo de 3 mil 300 pesos.

Finalmente, el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras otorga mil 650 pesos por cada menor registrado.

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