Arranca la sesión extraordinaria del Consejo General del INE para dar arranque al Proceso Electoral 2026-2027, en medio de señalamientos de las mismas consejerías.

“La elección de 2027 constituye el escenario perfecto para una elección cuestionada. El INE es un árbitro opaco que claudicó en su función de vigilar y auditar esta elección. Llegaremos al final de este proceso con votos contados, pero resultados cuestionables y ese es un fracaso político y democrático”, criticó el consejero Arturo Castillo.

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Morena rechaza haber "comprado" a los árbitros electorales

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, rechazó que el partido guinda llegue al Proceso Electoral 2026-2027 habiendo comprado a los árbitros electorales y aseguró que de esas prácticas solo puede hablar el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Yo creo que el proceso democrático que hemos vivido los últimos años ha sido producto de la lucha de los que hemos combatido al PRI y ellos son los únicos que pueden hablar de fraudes electorales”, dijo.

Ariadna Montiel fue cuestionada al respecto a su llegada al salón del Consejo General del INE, donde participará este jueves dando el posicionamiento de Morena ante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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