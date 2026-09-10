De enero a julio, el Bajío concentró el 31% del robo de carga a nivel nacional, un incremento de seis puntos, ya que en el mismo periodo de 2025 representaba solo el 25%, de acuerdo con Overhaul.

La firma especializada en inteligencia de riesgo y visibilidad de la cadena de suministro, detalló que los estados donde se concentra el mayor robo de carga en el Bajío son: Guanajuato con 30%; Michoacán, 27%; y Jalisco, 24%; los tres estados en conjunto concentran 61% de los eventos del Bajío, y Querétaro aporta otro 12%.

El resto de las entidades registra participaciones menores.

“El robo de carga en México no se comporta de manera uniforme, cada corredor cuenta una historia distinta.

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“El peso del Bajío en el total nacional pasó de 25% de enero a julio de 2025 al 31% en el mismo periodo de 2026. Este aumento de seis puntos porcentuales es una tendencia que se sostiene; y para una empresa con operaciones en el corredor, ese avance es una exposición que quizá no estaba contemplada cuando se planeó el año”, destaca Overhaul.

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Las autopistas más riesgosas

Las autopistas de mayor riesgo son: la carretera MEX-45D con el 13% de los robos, seguida de la MEX-15D con 9% y la MEX-57/D con 8%.

La MEX-57/D destaca porque es el eje que comunica al Bajío con San Luis Potosí, una de las entidades con el mayor incremento de robos a nivel nacional en el periodo.

Y si bien los alimentos y bebidas siguen siendo la categoría más afectada de la región, con el 30.4% de los robos, la categoría de automóviles y autopartes alcanza el 16% de los eventos en el Bajío, una proporción mayor a la que se registra a escala nacional.

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“Es un rasgo propio de un corredor con una fuerte actividad manufacturera y logística, donde las refacciones y los componentes se transportan en grandes cantidades”, apunta Overhaul.

Los datos del Bajío indican que los delitos se concentran en tres estados, unas cuantas carreteras, dos horarios en el día y un par de categorías de mercancía.

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Por lo tanto, las empresas deben definir qué ruta seguir, a qué hora salir y con qué cobertura, según el tramo que recorre cada embarque.

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