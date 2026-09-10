“Se va avanzando”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras su reunión virtual con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

“¿Cómo le fue ayer con la reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos?”, se le preguntó a Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional.

“Bien, se va avanzando. Hoy la Secretaría de Economía está otra vez en Washington con el área de Tratados Comerciales, con el embajador Greer, está allá el equipo y vamos avanzando”.

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“Hasta que no lleguemos a un acuerdo, pues no podríamos anunciarlo, pero hay diálogo y se va avanzando”, respondió.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó el miércoles que el intercambio entre Sheinbaum y Lutnick fue cordial y muy útil para las negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos.

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