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Durango, Durango.- El gobernador Esteban Villegas Villarreal (PRI) afirmó que Durango está vivo, unido y de pie, pero llamó a los diversos sectores de la población a seguir unidos y trabajar para construir "juntos y no esperar que alguien más haga el futuro del estado".
En el mensaje a la ciudadanía, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, pronosticó que "nuestro mejor momento está por suceder", pero los avances logrados en los últimos 365 días y a lo largo de su administración ya se reflejan en el bienestar familiar, y aseguró que "somos una entidad que reconoce lo vivido y ha decidido mirar hacia adelante y construir nuevas oportunidades para las próximas generaciones".
Dijo que ahora los duranguenses cuentan con más agua, empleos, inversiones, educación, salud y apoyos para las familias, en la nueva Unidad Deportiva "Estación Central" donde se realizó la Sesión Solemne, en la que consideró que el futuro está especialmente en los jóvenes.
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Por ello, los llamó a "soñar en grande, a no tener miedo a equivocarse y a levantarse cuando sea necesario", y refirió que Durango pasó del lugar 24 de 28 a colocarse entre los primeros diez en aprovechamiento educativo, mientras nuevas inversiones generan oportunidades para las nuevas generaciones.
"El mensaje es claro: que nadie les diga que no se puede", especificó y reconoció la labor del DIF estatal, presidido por Marisol Rosso, quien ha llevado atención a las familias de las comunidades más alejadas.
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Más de 1,400 mujeres y hombres recorren el estado para atender a quienes más lo necesitan. La Ruta de la Salud acerca servicios médicos a lugares de difícil acceso, mientras apoyos como las sillas de ruedas significan recuperar movilidad y una atención oportuna puede salvar una vida.
La atención a niñas, niños y adolescentes también ha sido una prioridad. En Casa Hogar se creó Villa Esperanza, nació Casa Hogar Laguna y, después de 23 años, se renovó el área de maternal y lactantes. Además avanza un nuevo espacio para adolescentes, con una convicción de Marisol Rosso: el pasado de un niño jamás debe definir su futuro.
También enumeró los proyectos que marcarán los próximos años: la Presa Tunal II, con una inversión de 5,913 millones de pesos para garantizar agua potable a 350 mil habitantes durante los próximos 50 años. y se avanza en el programa Agua Saludable para La Laguna y más de 300 obras de agua y drenaje en los 39 municipios, con infraestructura que dará mayor certeza a las familias, al campo y al crecimiento de Durango.
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Villegas Villarreal auguró que Durango tiene nuevas condiciones para crecer. El presupuesto para el campo pasó de 225 a 550 millones de pesos y más de 60 ejidos y comunidades participan en la captación de carbono. En inversión, 41 empresas tienen convenios por 57,600 millones de pesos, con una expectativa de 40 mil empleos directos; 25 ya están operando y generan 14 mil empleos.
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