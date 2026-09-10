La policía brasileña realizó un vasto operativo por el presunto desvío de recursos públicos hacia la productora de un biopic sobre Jair Bolsonaro, envuelto en una polémica que afecta la campaña para las presidenciales.

Revelaciones sobre el financiamiento de "Dark Horse", un filme aún no estrenado sobre el exmandatario ultraderechista (2019-2022), han sacudido la campaña de su hijo Flávio Bolsonaro, rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de octubre.

El diputado bolsonarista Mario Frias, del Partido Liberal, y la productora audiovisual Karina Gama están entre los blancos de la operación de este jueves, según la decisión judicial consultada por la AFP.

Lee también Hijo de Jair Bolsonaro niega ilegalidades tras pedir apoyo financiero a banquero arrestado; audio desata polémica en Brasil

Gama es titular de Go Up Entertainment, productora de "Dark Horse", protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel de Jair Bolsonaro. Frías es productor ejecutivo del filme.

A ambos se les prohibió salir del país.

[Publicidad]

La llamada Operación Make Up indaga sobre un "supuesto desvío de recursos públicos provenientes de enmiendas parlamentarias" por "centenas de millones de reales" (millones de dólares), informó la Policía Federal.

Lee también Partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial; competirá contra Lula da Silva en elecciones de octubre

Las enmiendas son un instrumento para que los diputados y senadores destinen discrecionalmente recursos a proyectos de interés público.

[Publicidad]

Go UP Entertainment fue uno de los 49 blancos de allanamiento e incautación ejecutados este jueves en varios estados.

La productora del filme "fue identificada como destinataria de recursos financieros provenientes de empresas relacionadas con el núcleo investigado, revelando posible integración (...) con las entidades beneficiarias de las enmiendas parlamentarias", señaló la orden judicial.

Lee también Flávio Bolsonaro promete "rescatar" a Brasil y continuar el legado de su padre; lanza candidatura presidencial

[Publicidad]

Se indaga si recursos asociados a contratos públicos con el instituto sin fines de lucro Conhecer Brasil, presidido por Karina Grama, "posteriormente fueron direccionados" a Go Up Entertainment.

"Interferencia política"

Flávio Bolsonaro afirmó en un acto de campaña que la operación de este jueves es un "intento de interferencia política" que atribuyó a que él "superó a Lula en las encuestas oficiales del propio" presidente.

El juez del Supremo que autorizó la operación de este jueves es el exministro de Justicia de Lula, Flávio Dino.

[Publicidad]

Lee también Lula y Bolsonaro afinan estrategias de cara a elecciones

Bolsonaro y Lula aparecen empatados en la mayoría de encuestas en una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

"Dark Horse" quedó en la mira luego de que el candidato derechista reconociera en mayo haber pedido giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro para supuestamente pagar la película.

[Publicidad]

La policía indaga si aquellos fondos se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción en un juicio a su padre, condenado por golpismo.

Lee también Flávio Bolsonaro al estilo Bukele en Brasil; promete militares en la frontera, castración química y cárceles

La operación de este jueves corre en paralelo a esa otra investigación y Flávio Bolsonaro no está entre los objetivos.

[Publicidad]

La operación tuvo lugar en medio de una crisis inédita en la Corte Suprema con medidas hostiles entre sus jueces, desatada por una investigación que apunta a vínculos entre Vorcaro, detenido por un enorme esquema de fraude financiero, y políticos y magistrados.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc