Recientemente, el Banco del Bienestar habilitó la herramienta para realizar transferencias bancarias desde su aplicación móvil, permitiendo a los beneficiarios de las Pensiones Bienestar gestionar de mejor forma sus pagos bimestrales.

Estos movimientos pueden realizarse a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), a través de su plataforma móvil, que permite hacer operaciones de hasta mil 500 pesos por día desde cualquier dispositivo móvil.

La implementación de esta herramienta digital busca reducir el uso de dinero en efectivo entre los beneficiarios y movilizar pagos en establecimientos y servicios sin tener que acudir a una sucursal o cajero automático.

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Foto: Banco del Bienestar

¿A qué bancos se pueden realizar transferencias?

Esta nueva actualización a la aplicación móvil del Banco del Bienestar permite a los derechohabientes realizar transferencias electrónicas a las siguientes instituciones:

BBVA

Banamex

Banco Azteca

Banco del Bajio

Banorte

Afirme

Santander

Scotiabank

HSBC

Inbursa

NU

Las transferencias electrónicas a cualquiera de estas instituciones financieras son gratuitas, por lo que no se cobrará ninguna comisión adicional.

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Además, se habilitaron también los servicios de Dinero Móvil (DiMo) y Cobro Digital (CoDi), funciones que agilizan los procesos de compra en establecimientos, centros comerciales y restaurantes.

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¿Cómo realizar transferencias bancarias?

Para realizar esta operación electrónica desde tu dispositivo móvil, primero deberás descargar o actualizar la aplicación desde Google Play para Android y App Store para iOS. Luego sigue estos pasos:

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Ingresa a la app e inicia sesión con contraseña o datos biométricos.

e con contraseña o datos biométricos. Entra al apartado correspondiente "Transferencias" o "Enviar dinero" en el menú principal.

o en el menú principal. Selecciona la modalidad de envío por SPEI.

por SPEI. Ingresa la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario y selecciona el banco receptor.

de 18 dígitos del destinatario y selecciona el banco receptor. Introduce la cantidad a enviar.

Verifica que el nombre del titular y los datos coincidan, e introduce tu contraseña para autorizar el envío.

y los datos coincidan, e introduce tu contraseña para autorizar el envío. Descarga o comparte el acuse de la operación exitosa.

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mndsm