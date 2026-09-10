El depósito de la Pensión Bienestar del bimestre septiembre-octubre continúa este jueves 10 de septiembre y ya hay nuevas letras que aparecen en el calendario. El pago corresponde al quinto apoyo del año y llegará directamente a la Tarjeta del Bienestar.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

La entrega se realiza de manera escalonada, así que no todas las personas reciben el dinero el mismo día. Para este jueves, el turno corresponde a cuatro letras del apellido paterno.

¿Quién cobra la Pensión Bienestar HOY, 10 de septiembre?

Este jueves deben recibir su depósito las personas cuyo apellido paterno comienza con H, I, J o K, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Bienestar.

Este 10 de septiembre continúa el pago del bimestre septiembre-octubre 2026 para beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicia con H, I, J o K.



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La estrategia de distribuir las fechas por letra busca evitar aglomeraciones y facilitar la entrega de los recursos a los beneficiarios.

Y ojo, porque todavía faltan varias letras por pasar por ventanilla digital.

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¿Cuándo siguen los pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre?

Después del pago correspondiente a este jueves, la siguiente fecha será el viernes 11 de septiembre para la letra L. Posteriormente, quienes tengan apellido con M recibirán el depósito el lunes 14 y martes 15 de septiembre.

Para N, Ñ y O, el pago está programado para el jueves 17 de septiembre; P y Q tendrán turno el viernes 18, mientras que R aparecerá en el calendario los días lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

La recta final continuará con S el miércoles 23; T, U y V el jueves 24, y finalmente W, X, Y y Z el viernes 25 de septiembre.

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¿Cuánto depositan de cada Pensión Bienestar?

Aquí viene uno de los datos que más interesa a los beneficiarios, y es el monto de la Pensión Bienestar, el cual no es igual para todos, ya que depende del programa social en el que esté inscrita cada persona.

Por ejemplo, la Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos. En el caso de Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo correspondiente es de 3 mil 100 pesos.

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Las personas incorporadas a la Pensión para Personas con Discapacidad reciben 3 mil 300 pesos durante este bimestre, mientras que el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras contempla mil 650 pesos por cada menor registrado.

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