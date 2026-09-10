El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió enviar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un intento por revertir los pronósticos según los cuales los demócratas podrían arrebatar el control del Congreso.

Tras el anuncio, surgieron dos preguntas: ¿Es legal la oferta? ¿Es factible?

Las leyes federales prohíben los gastos destinados a influir en las decisiones de voto, como la compra de votos o el soborno de votantes. Sin embargo, Trump dice se trata de un beneficio para todos los adultos estadounidenses, independientemente de si votaron o no, y de cómo lo hicieron.

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“Una promesa de bajar los impuestos también les da a los votantes una razón económica para apoyar a un candidato, pero eso, por sí solo, no convierte a la promesa en un soborno”, dijo al diario The New York Times el exfiscal de Nuevo México, John Day. “Según la propuesta tal como se anunció, un adulto con derecho a voto podría votar por los demócratas —o no votar en absoluto— y aún así recibir el mismo pago si el programa se aprobara”.

Aun si se determina que es legal, de acuerdo con los expertos, Trump requeriría la aprobación del Congreso, que es el ente que tiene autoridad para aprobar gastos. Un triunfo republicano le facilitaría las cosas.

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Pese a los señalamientos de compra de votos, existen precedentes: en enero de 2021, el entonces presidente Joe Biden prometió cheques de 2 mil dólares si los demócratas ganaban dos escaños en juego en el Senado, por el estado de Georgia.

Los demócratas, en efecto, ganaron, y la administración aprobó pagos por hasta mil 400 dólares, que completaban 600 dólares autorizados previamente.

Los demócratas alegaron que prometer una ayuda pública ligada a una victoria electoral no equivale jurídicamente a pagar a alguien por su voto.

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¿Es factible la propuesta de Trump?

En Estados Unidos hay aproximadamente 240 millones de ciudadanos adultos, por lo que el costo de la propuesta ascendería a unos 1.2 billones de dólares.

Un gasto así agravaría el déficit presupuestario anual del país, de casi 1.8 billones de dólares, así como las preocupaciones por la inflación.

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En declaraciones a Politico, Chip Roy, el representante republicano de Texas, se mostró escéptico. "Bueno… me gustaría saber cómo planean pagar… haciendo un cálculo rápido… mucho más de un billón de dólares", dijo.

Inmediatamente después de que Trump hiciera el anuncio, Marc Goldwein, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, escribió en X que "esto costaría alrededor de $1.2 BILLONES en solo un año. Eso es más que las TRES RONDAS de cheques de ayuda por el COVID juntas, a pesar de que no haya recesión. El resultado sería un enorme aumento del déficit y, casi con toda seguridad, de la tasa de inflación".

La reacción de los demócratas no se hizo esperar. "Después de haberlos enfermado y empobrecido aún más con su guerra, Donald Trump ahora quiere comprar su voto con 5 mil dólares de dinero manchado de sangre, financiado con los impuestos de los contribuyentes", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom. "El hombre más corrupto que jamás haya ocupado el Despacho Oval".

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El Comité Nacional Demócrata (DNC) recordó promesas similares de Trump, desde cheques de estímulo de 5 mil dólares como resultado del trabajo del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) hasta cheques de estímulo de 2 mil dólares con los ingresos de los aranceles.

"Donald Trump y los republicanos están ofreciendo una vez más promesas vacías a los estadounidenses", dijo Kendall Witmer, directora de respuesta rápida del comité. "Los únicos que se benefician de la economía de Trump son él mismo, su familia y sus donantes de la élite ultrarrica. Mientras tanto, las familias trabajadoras no obtienen nada, salvo facturas altísimas en el supermercado y en la gasolinera, primas de salud inasequibles y salarios que no siguen el ritmo de la inflación", añadió.

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El vicepresidente JD Vance sugirió que las personas con más recursos no recibirían el pago. Planteó que podría financiarse con los ingresos por aranceles de Estados Unidos, aunque el pago sugerido supera con creces lo que Estados Unidos ha recaudado con esas medidas proteccionistas.

Vance descartó que se trate de una idea polémica y la describió como un "dividendo para los trabajadores estadounidenses".

Trump dijo que el dinero que entregaría deberá gastarse en Estados Unidos.

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