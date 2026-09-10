Mundo | 10-09-26 | 12:00 |

Un opositor israelí anunció este jueves que presentó una denuncia contra Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, por haber divulgado una según la cual este rival político sabía que iba a cometer el ataque del 7 de octubre de 2023.

El caso es una muestra del clima de crispación en el que se está llevando a cabo la campaña de las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, en un país muy dividido y traumatizado por esa , la peor ocurrida en suelo israelí.

A finales de agosto, Sara Netanyahu dio a entender en una entrevista por televisión que el opositor Yair Golan, un exgeneral que está al frente del partido de izquierdas "Los Demócratas", tenía conocimiento del proyecto de ataque del grupo islamista palestino.

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Según ella, Golan estaba "ya vestido y preparado" al amanecer del 7 de octubre de 2023, "mientras otros no sabían nada, incluido el primer ministro".

Sus declaraciones provocaron multitud de reacciones, y muchos israelíes alabaron la actitud de Golan el 7 de octubre, cuando participó de forma espontánea en la respuesta a los milicianos con su arma personal.

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En respuesta a las declaraciones de Sara Netanyahu, Golan presentó una denuncia por e incitación a la violencia.

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En ella demanda unas "teorías conspirativas urdidas por mentes malintencionadas" que buscan "dañar su dignidad y su reputación", según los documentos consultados por la AFP.

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Golan reclama que se lo indemnice con hasta 2.5 millones de séqueles (unos 820 mil dólares).

El ataque del 7 de octubre está en el corazón de la campaña por las legislativas, y el primer ministro, , no se ha librado ni de las críticas ni de las acusaciones.

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Varios opositores reclamaron esta semana su dimisión, después de que un artículo publicado en el diario Haaretz afirmara que le había avisado del inminente ataque de Hamas 10 días antes del 7 de octubre. Netanyahu lo niega y dijo que demandaría al medio.

El ataque de Hamas dejó mil 221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP.

La ofensiva que Israel lanzó en respuesta en la ha dejado más de 73 mil muertos, según datos del Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la .

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