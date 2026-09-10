[Publicidad]
Culiacán. - Con una caravana artística, cultural y de pirotecnia este año se volverá a retomar en el Palacio de Gobierno la celebración de las fiestas patrias, con un esquema de seguridad y servicio de transportación gratuita hasta las dos de la mañana, en las que se espera una asistencia superior a las 20 mil personas.
El miércoles pasado, la gobernadora interina Graciela Dominguez Nava afirmó que existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo los festejos de la noche del Grito de la Independencia en los 20 municipios de Sinaloa.
Lee también Fotos: Encienden alumbrado decorativo en el Zócalo de CDMX por las fiestas patrias; homenajean a mujeres que lucharon por México
Tras dos años de suspendidos este tipo de festejos, las autoridades estatales anunciaron este día que se tiene previsto que varios artistas, entre ellos Alex Hernández, nieto de Vicente Fernandez, estén presentes en la noche mexicana, en la capital del estado.
Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, externó que en este evento se implementará un sistema de vigilancia para evitar que los asistentes ingresen a la explanada de Palacio de Gobierno con agua envasada o algún tipo de madera.
Las autoridades de seguridad pública adelantaron que se va a instalar una unidad móvil del C4, a fin de controlar las comunicaciones y la operatividad de vigilancia en torno al evento y en el resto de la ciudad.
[Publicidad]
Gobernadora de Guanajuato dará el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo; alistan conciertos y festejos
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Rafa Marquez, con la ilusión de hacer algo diferente al frente de la Selección Mexicana; este es su GRAN objetivo
Tendencias
Sydney Sweeney desata la polémica; su nuevo comercial para Novig paraliza las redes
Espectáculos
Documental "NAZA" recibe 25 minutos de ovación en Venecia; revela cómo se usó IA para atacar en Gaza
De última
Ralph Lauren confirma el regreso del tiro bajo en NYFW 2026
Al día
¡En Iztapalapa! Choferes ya advertían el peligro y la curva sigue igual un año después
Espectáculos
Gala Montes amenaza a Joanna Vega-Biestro y suelta la sopa sobre su salida de LCDLFMX4
La Roja
¡Se quedan en el bote! Vinculan a proceso a implicados en el multihomicidio de Jonathan y su familia
Espectáculos
Masad Altamimi se detona del susto y casi se le va a los golpes a zombies en LCDLFMX4