La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en julio pasado en Tlaquepaque llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación como un “hospital” clandestino en el municipio de Tecalitlán; en el lugar fueron detenidas seis personas y se liberó a ocho personas que presuntamente fueron reclutadas por la fuerza para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas al joven buscado.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos u otras tareas que se les asignaban, por lo que se sospecha que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento de este lugar.

Desmantelan “hospital” clandestino del CJNG en Jalisco. Foto: Especial

La información proporcionada por las autoridades señala que la familia del joven al que se buscaba acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que al parecer era víctima de reclutamiento forzado, pues dijo que iría a trabajar en un rancho y el 21 de julio pasaron por él en un auto, se lo llevaron y no supieron más de él.

González de los Santos indicó que el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podría estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur del estado, por lo que el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona y se detectó una finca.

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Desmantelan “hospital” clandestino del CJNG en Jalisco. Foto: Especial

“En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la Fiscalía ingresó a este domicilio y efectivamente se encontraba este joven, pero no solo estaba él, había otras ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que de acuerdo a las investigaciones eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas”, narró el fiscal.

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Personas rescatadas y detenidos

Explicó que las personas rescatadas tienen entre 16 y 43 años y son originarias de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco; en tanto que las edades de las personas detenidas (cinco hombres y una mujer) oscilan entre los 21 y los 48 años, y son originarias de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

“Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado pero que por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer y requerían recuperarse”, dijo el fiscal.

Desmantelan “hospital” clandestino del CJNG en Jalisco. Foto: Especial

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Señaló que dos de las personas liberadas usaban muletas mientras que otras fueron sometidas a cirugías para ponerles clavos quirúrgicos que sanaran sus lesiones.

“Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, refirió González de los Santos.

Desmantelan “hospital” clandestino del CJNG en Jalisco. Foto: Especial

Precisó que de los nueve liberados sólo el joven por el que se desplegó el operativo contaba con ficha de desaparición, pero todos fueron trasladados a Guadalajara para iniciar con el proceso para reintegrarlos a sus familias.

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Por su parte, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional y se busca procesarlas por trata de personas y desaparición.