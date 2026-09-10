Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de homicidio en relación con la muerte por estrangulamiento de sus tres hijos en 2023, solicitó formalmente al juez que la declare no culpable, luego de que el juicio en su contra se declarara nulo.

Documentos de la corte revisados por medios estadounidenses revelan que el abogado defensor, Kevin Reddington, pidió al juez que la declare no culpable por falta de responsabilidad criminal, alegando que la fiscalía no logró demostrar que Clancy fue legalmente responsable y estaba en su juicio cuando mató a sus tres hijos.

Señaló que “el gobierno no presentó pruebas que permitieran a un miembro del jurado que buscara sinceramente la verdad determinar que se había demostrado la culpabilidad de la acusada”.

Clancy es señalada de homicidio por la muerte de sus tres hijos pequeños: Cora, Dawson y Callan. Sin embargo, el juicio fue anulado después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

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Reddington afirmó en su moción que “ningún jurado racional podría determinar más allá de toda duda razonable que ella no padecía ninguna enfermedad o trastorno mental, cuando las propias pruebas de la Fiscalía demostraron que sí lo padecía”, informó News Nation, citando el documento.

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Jurado no logra veredicto sobre el caso Lindsay Clancy

El jurado del juicio de Lindsay Clancy se pronunció a favor de un veredicto de inocencia, salvo por un miembro que se mantuvo en desacuerdo.

El jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, se dividió 11 a 1 a favor de declarar a Clancy inocente por motivos de demencia, según la presidenta del jurado, Roni Carlson.

La defensa de Clancy no negó que ella hubiera matado a los niños, pero argumentó que no debía ser declarada penalmente responsable porque en ese momento se encontraba en un episodio de psicosis posparto.

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“La Fiscalía tenía que demostrar que una mujer, sobre la cual los seis expertos coincidieron en que padecía una enfermedad mental, conservaba, a pesar de ello, la capacidad que exige la ley. No lo hizo”, escribió Reddington.

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La defensa subraya que la nulidad del juicio no equivale a un veredicto de inocencia, por lo que busca que el juez dictamine de manera independiente que las pruebas eran legalmente insuficientes para condenarla y que, por lo tanto, se la declare inocente.

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Si se concede la moción, según el escrito, esto equivaldría a una absolución e impediría que la fiscalía vuelva a juzgar a Clancy, que es justo lo que la defensa quiere evitar.

La defensa espera que la moción sea analizada en una audiencia judicial programada el 29 de septiembre.