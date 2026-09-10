Nueva York rindió un emotivo homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), con un despliegue de miles de drones que formaron la figura de las Torres Gemelas, que cayeron hace 25 años cuando dos aviones impactaron en ellas.

Un total de 2 mil 977 drones, la misma cifra de personas que perdieron la vida aquel día en las torres del WTC, fueron utilizados para la instalación artística, titulada "2,977 Lights Over New York Harbor" (2 mil 977 Luces Sobre el Puerto de Nueva York", que fue visible la noche del martes.

La iniciativa, patrocinada por la New York Foundation for the Arts y financiada por filantropía privada y contribuciones de diversas organizaciones, es uno de los eventos con los que Estados Unidos conmemorará los 25 años del 11-S. Este viernes tendrán lugar diversas ceremonias, tanto en la zona donde se ubicaban las Torres Gemelas como en el Pentágono. A esta última asistirá el presidente Donald Trump.

Lee también: 11-S: "No olvido el impacto de los cuerpos que chocaban contra el suelo", dice fotógrafo del WTC; se cumplen 25 años de los atentados

El espectáculo de luces, visible también desde el otro lado de la bahía del East River, en Dumbo, Brooklyn, comenzó con los drones formando una hélice en espiral en el aire. Posteriormente, los drones se acomodaron para reconstruir la silueta completa de los dos rascacielos.

Last night, 2,977 lights rose above New York Harbor, one for each life lost on September 11, 2001, before forming the Twin Towers against the New York City skyline.



The commemorative installation was created in collaboration with members of the 9/11 community, including family… pic.twitter.com/Nb4lmMICHJ — EarthCam (@EarthCam) September 10, 2026

De acuerdo con medios estadounidenses, socorristas del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York, así como la organización 9/11 Families United, que reúne a familiares de víctimas de los atentados terroristas, fueron consultados para el diseño de este homenaje.

[Publicidad]

La artista Brenda Berkman, quien fuera integrante del Departamento de Bomberos aquel 11-S, fue una de las personas que participó en el proyecto. "25 años después del 11-S, 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día", dijo a medios. "Espero que este nuevo tributo ayude a aportar perspectiva sobre el 11-S a esa nueva generación".

Lee también: Nueva York publica documentos sobre toxicidad del aire tras el 11-S; "líderes ocultaron información, dijeron que era seguro respirar"

El 11 de septiembre de 2001, terroristas de Al-Qaeda secuestraron aviones para cometer el peor acto de terror que se haya visto en Estados Unidos. Uno de los aviones impactó la torre norte del WTC. Otro, la torre sur. Ambas colapsaron.

[Publicidad]

Un tercer avión impactó en el Pentágono, en Washington DC.

Pasajeros evitaron que un cuarto avión secuestrado cumpliera su cometido y obligaron a estrellarlo en un descampado en Shanksville, Pennsylvania. Las 44 personas que iban a bordo murieron.