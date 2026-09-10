[Publicidad]
Pachuca. - Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno y ante vecinos de ese municipio aceptó que sí “robó”, pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados.
De acuerdo con un extracto del informe que se difundió, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.
De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. “Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior”, afirmó.
Lee también Esteban Villegas destaca en su informe proyectos para agua, salud y empleo en Durango
El alcalde destacó: “A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia”.
De esta manera, argumentó que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, dijo: “Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”.
[Publicidad]
Ante ello, el alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones; sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos.
Violencia en Nayarit: hallan tres cuerpos a un costado de autopista Tepic-Mazatlán; presentan huellas de tortura
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Hombre exhibe presunto intento de extorsión en calles de CDMX por infracción; esto respondió la SSC
Universal Deportes
La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez con él en el banquillo
Metrópoli
VIDEO Realizan misa en honor de la señora Alicia, a un año de la tragedia en el Puente de la Concordia; salvó del fuego a su nieta Jazlyn Azulet
Nación
Diputados de Morena y del PT piden sanción para a Salazar; "no toleramos amenazas a ningún periodista"
Viral
VIDEO: Robot humanoide saca los prohibidos en Cartagena y deja a todos con la boca abierta
Viral
¡No caigas! Las estafas de WhatsApp más comunes que prometen dinero fácil y te dejan sin nada
Deportes
¡A miles de kilómetros de casa! 49ers y Rams llevan la batalla de la NFL hasta Australia
Fútbol
Pumas vs León: ¿Dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Liga MX?