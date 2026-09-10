Diputados de Morena y del PT condenaron la amenaza del senador morenista Luis Fernando Salazar contra del periodista Enrique Acevedo, y pidieron que se sancione al legislador para dejar claro que su partido político no tolera esta acción.

Ayer, Salazar advirtió al conductor del noticiario En Punto con Enrique Acevedo: “Vamos a ir tras de ti”, después de dar a conocer un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien presuntamente busca ser testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El vicecoordinador de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que su partido sancione, en caso de ser necesario, a Luis Fernando Salazar, por la amenaza en contra el reportero.

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“Es condenable a todas luces, Morena tiene que tomar cartas en el asunto, si es necesario, una sanción hacia el senador Salazar, Morena tiene que ser suficientemente claro de que nosotros no toleramos ninguna amenaza a ningún periodista, que en Morena se respetan las labores de los comunicadores, es totalmente condenable lo que hizo el senador”, comentó.

Alfonso Ramírez Cuéllar. Foto: X @aramirezcuellar

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, criticó la amenaza de Luis Fernando Salazar y aseguró que va en contra de los principios que defienden.

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“Es una agresión de una persona, que es equivocada, desde nuestro punto de vista, que ninguno de los que somos de izquierda, de los que luchamos por las libertades plenas, debemos de hacer uso de esos mecanismos de amenazas”, dijo.

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Subrayó que existen otros canales para inconformarse con la labor periodística, como, por ejemplo, el derecho de réplica, pero nunca la violencia.

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“Muy grave y lamentable, los que estamos en la función pública debemos de ser humildes, sencillos, está bien que nos hagan enojar por cosas que luego nos inventan, que son mentira, pero eso tiene su cauce, hay que ir al derecho de réplica, hay que ir por otra vía, pero nunca la amenaza, ni nunca usar la violencia para impedir el derecho a la libre manifestación y, sobre todo, a la actividad que hace un periodista”, dijo.

El legislador Reginaldo Sandoval pidió a Morena “que reflexione”, porque se debe cuidar la ruta de la pluralidad partidaria. Foto: Especial

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