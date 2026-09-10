El senador morenista Luis Fernando Salazar ofreció una disculpa al periodista Enrique Acevedo, después de haberlo amenazado públicamente con la expresión “vamos a ir por ti” por el reportaje publicado en N+, donde se advierte un presunto acuerdo entre la legisladora de su bancada, Julieta Ramírez, con autoridades estadounidenses.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Salazar aseguró que “vamos a ir por ti” se refería única y exclusivamente a la vía legal, al acudir a instancias que existen cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación.

El senador de Morena destacó que, hace apenas unas semanas, en Coahuila, presentó una denuncia penal y una demanda civil por daño moral en contra de un medio digital, que lo ha señalado “sin pruebas” de tener vínculos con el crimen organizado.

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Según justificó, tuvo esta reacción con intención de defender a una compañera y amiga frente a un reportaje con el que no está de acuerdo y cuya información, desde su punto de vista, no fue suficientemente acreditada.

“Sigo teniendo una diferencia profunda con ese trabajo periodístico. Acusar públicamente a una persona de tener relaciones con el crimen organizado o de vulnerar la soberanía nacional no es un señalamiento menor: afecta reputaciones, familias y entornos completos”, alertó.

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Sin embargo, reconoció que “se equivocó” en la manera en que expresó su inconformidad.

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“Le ofrezco una disculpa pública a Enrique Acevedo. La expresión que utilicé no fue correcta. Me faltó mesura y me faltó explicar en ese momento a qué me estaba refiriendo. Entiendo perfectamente que una frase como esa, dicha sin ningún contexto, puede interpretarse de una manera distinta a lo que yo tenía en mente. Por ello, me disculpo”, añadió Luis Fernando Salazar.

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En ese sentido, expresó que quienes tienen una responsabilidad pública deben cuidar sus palabras: “las palabras tienen consecuencias, y las mías las tuvieron. De ellas, me hago responsable”, concluyó.

De acuerdo con N+, la senadora con licencia Julieta Ramírez estaría siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente busca ser testigo colaborador del Departamento de Justicia.

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Ante esta información, Luis Fernando Salazar se refirió a Enrique Acevedo como un “vulgar mentiroso” y “corriente” y lanzó la amenaza “vamos a ir tras de ti”, misma que después borró.

em/apr