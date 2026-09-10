La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la aplicación de una tasa cero a las librerías en México en el Paquete Económico 2027 para mejorar la liquidez en el sector, medida con la que, afirmó, recuperarán alrededor de 200 millones de pesos anuales.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “estaba solicitando esto desde hace mucho tiempo la comunidad librera, pero esta fue una idea que ha impulsado desde hace mucho tiempo la Brigada para Leer en Libertad y Paco Taibo”.

“Ahora que se dio lo de la editorial Era, me mandaron una carta Paco y Claudia y me dijeron ‘es que es mucho mejor que no sólo se ayude a la editorial Era, sino a todas las editoriales’”, dijo.

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“¿Qué representa para el SAT? Es dejar de recuperar alrededor de 200 millones de pesos al año. Entonces eso se les integraría a las casas editoriales”, agregó.

Por su parte, el director de Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que “los libros están exentos, no pagas el IVA del 16%, pero la modificación es que quien vende ese libro no cobra el IVA, porque está exento”.

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“Ahora se va a pasar de exento a tasa cero. Eso quiere decir que sus gastos los puede solicitar en devolución y es un apoyo para todas las personas y compañías que venden libros”, declaró.

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