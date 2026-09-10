La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este jueves su conferencia matutina en Palacio Nacional, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa

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Nación 08:01 AM Marath Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, destaca una reducción en el tiempo de respuesta de la autoridad en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), que pasará de 20 a 5 días hábiles, disminuyendo cargas de trabajo en la revisión de documentos. El secretario del Trabajo señala que, ahora, para la inscripción al REPSE sólo se deberá acreditar cumplir con obligaciones ante el IMSS, SAT e Infonavit, lo que se realiza de manera automática al ingresar la e.firma.



Nación 07:54 AM Zoé Robledo, director del IMSS, anuncia una simplificación para microempresas en el Seguro Social, con movimientos afiliatorios en un micrositio especial para altas, bajas y cambios salariales, así como una determinación digital de la prima del seguro de riesgo de trabajo. Además, Robledo destaca que habrá una Tarjeta de Identificación Patronal Digital (TIP digital), con lo que se elimina el documento físico y no requiere trámite presencial en subdelegación.

Entre otros beneficios, resalta la reactivación de registros patronales por Buzón IMSS, con un proceso homologado y tiempos de espera acortados.



Nación 07:49 AM Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, presenta beneficios y simplificación administrativa para pequeñas empresas. La propuesta establece que para personas se aumenta el límite de ingresos de 3.5 a 5 mdp. Para sector primario, se incrementaron los ingresos exentos de ISR de 900 mil pesos a un millón de pesos.

Nación 07:41 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves, enfocada en facilidades para microempresas incluidas en el Paquete Económico 2027.

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